الإثنين   
   16 11 2026   
   6 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 14:31
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    نصار يبحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشاريع الدعم والاستجابة للأزمات

      استقبل وزير العدل المحامي عادل نصار، ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان أليساندرو مراكيك، يرافقه نائبه ثائر شريدي، بحضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة.

      وجرى خلال اللقاء بحث مشاريع الدعم التنموي والاستجابة للأزمات بين البرنامج والمؤسسات الرسمية في لبنان، ومنها وزارة العدل، إضافةً إلى التطورات العامة في لبنان والمنطقة.

      وتأتي الزيارة في إطار اللقاءات التعارفية التي يجريها مراكيك بمناسبة تولّيه منصبه الجديد في لبنان.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      قطاع النقل البري يعلن الإضراب والتصعيد في 25 تشرين الثاني وطليس يتهم الحكومة بتعزيز النقل غير القانوني

      قطاع النقل البري يعلن الإضراب والتصعيد في 25 تشرين الثاني وطليس يتهم الحكومة بتعزيز النقل غير القانوني

      النائب حسن عزالدين: المقاومة هي الخيار الأفضل والأجدى والأسلم والأحسن للبنان ولشعب لبنان

      النائب حسن عزالدين: المقاومة هي الخيار الأفضل والأجدى والأسلم والأحسن للبنان ولشعب لبنان

      إعادة فتح قلم نفوس النبطية في السرايا لتسهيل معاملات المواطنين

      إعادة فتح قلم نفوس النبطية في السرايا لتسهيل معاملات المواطنين