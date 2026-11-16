نصار يبحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشاريع الدعم والاستجابة للأزمات

استقبل وزير العدل المحامي عادل نصار، ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان أليساندرو مراكيك، يرافقه نائبه ثائر شريدي، بحضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة.

وجرى خلال اللقاء بحث مشاريع الدعم التنموي والاستجابة للأزمات بين البرنامج والمؤسسات الرسمية في لبنان، ومنها وزارة العدل، إضافةً إلى التطورات العامة في لبنان والمنطقة.

وتأتي الزيارة في إطار اللقاءات التعارفية التي يجريها مراكيك بمناسبة تولّيه منصبه الجديد في لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام