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   6 جمادى الآخرة 1448   
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    دولي

    11 قتيلاً و16 مصاباً بحريق امتد إلى مبانٍ عدة في جزيرة بوكيت التايلاندية

      لقي 11 شخصاً مصرعهم وأُصيب 16 آخرون جراء حريق اندلع في مبنى تجاري بجزيرة بوكيت السياحية، جنوبي تايلاند، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، وفق ما أفادت به الشرطة وكالة «رويترز».

      واندلع الحريق في مبنى يضم شركة لتأجير السيارات، قبل أن يمتد إلى مبانٍ مجاورة عدة في منطقة سكنية قرب شاطئ باتونغ الشهير، على الساحل الغربي للجزيرة.

      وقالت السلطات إن الحريق بدأ نحو الساعة الثالثة و17 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي، الموافق الساعة 20:17 بتوقيت غرينتش، واستغرق رجال الإطفاء نحو ساعتين للسيطرة عليه.

      وأوضحت الشرطة أن جميع المصابين تايلانديون، باستثناء شخص من ميانمار، مؤكدةً عدم وجود سياح بين القتلى أو المصابين.

      ولا تزال أسباب الحريق قيد التحقيق.

      ويأتي الحادث بعد أربعة أشهر من حريق اندلع في حانة بالعاصمة بانكوك، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 27 شخصاً.

      المصدر: رويترز

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