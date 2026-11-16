نتائج أولية: رئيس الرأس الأخضر يفوز بولاية ثانية بـ63.8 بالمئة من الأصوات

أظهرت نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد في الرأس الأخضر فوز الرئيس خوسيه ماريا نيفيس بولاية ثانية مدتها خمس سنوات، متفوّقاً على خمسة منافسين، بينهم أول امرأة تترشح للرئاسة في تاريخ الأرخبيل.

وبحسب النتائج الواردة من 97 بالمئة من مراكز الاقتراع، والتي أُعلنت عبر التلفزيون الحكومي، حصل نيفيس على 63.8 بالمئة من الأصوات، متجاوزاً عتبة الـ50 بالمئة اللازمة لتجنّب جولة ثانية.

وحصلت منافسته الرئيسية، وزيرة العدل السابقة جوانا روزا، على 31.6 بالمئة من الأصوات، فيما نال كلّ من المرشحين الأربعة الآخرين أقل من واحد بالمئة.

وأقرّت روزا بهزيمتها في خطاب، مؤكدةً أنها هنّأت نيفيس بالفعل.

وقالت: «عندما بدأت هذه الرحلة، كنت أعلم أن عليّ الاستعداد لأي نتيجة»، مضيفةً أنها أكدت طوال الحملة أن ترشّحها، بصفتها أول امرأة تخوض الانتخابات الرئاسية في تاريخ الرأس الأخضر، سيسهم في تمهيد الطريق لتحقيق مزيد من المساواة في المجتمع.

وجاءت الانتخابات عقب حملة ركّزت على ضرورة توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

ومن المتوقع أن تعلن اللجنة الانتخابية الوطنية النتائج الرسمية خلال الأسبوع الجاري.