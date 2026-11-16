ترامب يتوجّه إلى آسيا وسط تداعيات الهزيمة الانتخابية واتهامات التجسس قبيل لقائه شي وبوتين

يتوجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى آسيا هذا الأسبوع، في زيارة تتخلّلها لقاءات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وقمة ثلاثية تجمعهما بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسط تداعيات الخسارة القاسية للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، والجدل بشأن اتهامات مرتبطة بأنشطة تجسس صينية.

ومن المقرر أن يبدأ ترامب جولته في مانيلا، حيث يعقد غداً الثلاثاء اجتماعات مع قادة جنوب شرق آسيا وقادة إقليميين آخرين، قبل التوجّه إلى مدينة شنتشن الصينية لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك».

وكان بعض المحللين قد خفّضوا توقعاتهم بشأن نتائج لقاء شنتشن، بعد تمديد الهدنة الهشة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين حتى أوائل العام المقبل، وترقّب محادثات أخرى بين ترامب وشي خلال قمة مجموعة العشرين في ميامي في كانون الأول/ديسمبر.

لكن هذه التوقعات تغيّرت عقب خسائر الجمهوريين في الانتخابات التي جرت هذا الشهر، والانتقادات الموجّهة إلى إدارة ترامب لعدم اتخاذها إجراءات متناسبة مع معلومات استخبارية تفيد بأن الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، الذي تربطه صلات وثيقة بترامب، كان على علاقة عاطفية بامرأة يُشتبه في أنها جاسوسة صينية.

وقالت روبي عثمان، المستشارة السياسية لشؤون الصين في معهد توني بلير، ومقرّه لندن، إن تراجع دوافع القلق من ردود فعل الأسواق أو التداعيات الانتخابية قد يجعل ترامب أكثر استعداداً للنظر في اتخاذ إجراءات جذرية.

وأشارت واشنطن بالفعل إلى توجّه مماثل قبل الاجتماع، مطالبةً الصين بالوفاء بالتزاماتها بموجب الهدنة التي اتفق عليها ترامب وشي قبل عام.

اتهامات التجسس وقيود الرقائق

يُبدي محللون صينيون قلقاً خاصاً من أن تؤدي قضية «إنفيديا»، بما تتضمّنه من اتهامات بتحويل أشباه موصلات خاضعة لقيود إلى عملاء صينيين، إلى تشديد المواقف الأميركية تجاه بكين.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، الأسبوع الماضي، إن إجماعاً متزايداً يتشكّل في الكونغرس على فرض قيود إضافية على وصول الصين إلى الرقائق المتطورة في أعقاب القضية. ومن المتوقع أن يضغط الديمقراطيون بقوة في هذا الملف عند تسلّمهم السيطرة على مجلسَي النواب والشيوخ في كانون الثاني/يناير.

في المقابل، تقول الصين إن الولايات المتحدة اختلقت قصة التجسس لتبرير فرض حصار تكنولوجي عليها.

ورأى تشو فنغ، مدير معهد الدراسات الدولية في جامعة نانجينغ، أن الخلاف قد يسرّع أيضاً «القطيعة» بين القوتين في مجال الذكاء الاصطناعي، حتى في وقت تحاولان فيه التعاون للحد من مخاطر هذه التقنيات.

لكن مسؤولاً كبيراً في الإدارة الأميركية، طلب عدم الكشف عن اسمه، قال إن من غير المتوقع أن يثير ترامب اتهامات التجسس مباشرةً مع شي، معتبراً أن قضية «إنفيديا» لا ينبغي أن تؤثر بصورة تُذكر على الزيارة.

الحد من الأسلحة النووية وكوريا الشمالية

بدلاً من الدخول في خلافات جديدة مع الصين، قد يسعى ترامب إلى التركيز على جهود تعزّز إرثه السياسي، مثل التوصل إلى اتفاقيات لنزع السلاح النووي مع بكين وموسكو، أو ترتيب لقاء آخر مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ويرى ترامب أن القمة غير المسبوقة مع شي وبوتين يمكن أن توفّر زخماً للتوصل إلى اتفاق بشأن الحد من الأسلحة النووية، لكن محللين صينيين استبعدوا انخراط بكين في هذا المسار، نظراً إلى امتلاكها عدداً أقل بكثير من الرؤوس الحربية مقارنةً بالقوتين الأخريين.

وقد يسعى ترامب أيضاً إلى الحصول على دعم بوتين وشي لتنظيم لقاء مستقبلي مع كيم، الذي تربطه علاقات وثيقة بالرئيسين الصيني والروسي.

وقال فيكتور تشا، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي، إن ترامب سيركّز على «بناء إرثه»، معتبراً أن دبلوماسيته بشأن كوريا الشمالية، التي خصّص لها وقتاً كبيراً خلال ولايتيه، تمثّل جزءاً أساسياً من ذلك.

وأثار الاجتماع الثلاثي المقترح مقارنات، خصوصاً في روسيا، بمؤتمر يالطا عام 1945 بين الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفياتي، الذي أضفى طابعاً رسمياً على مناطق النفوذ ومهّد للنظام الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، وأصبح تعبيراً عن صفقات القوى الكبرى المفروضة على الدول الأصغر.

ويثير هذا الطرح قلقاً خاصاً لدى أوكرانيا، التي تخوض حرباً مستمرة منذ أربع سنوات مع روسيا. وقال المسؤول الأميركي الكبير إن من غير المتوقع أن يطرح ترامب قضية أوكرانيا خلال الاجتماع.

تايوان والهدنة التجارية

يرى محللون أن شي قد يسعى بدوره إلى الاستفادة من ضعف ترامب السياسي بعد الهزيمة الانتخابية، فيما تتصدّر أولويات بكين الحيلولة دون موافقة الرئيس الأميركي على صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 14 مليار دولار، إذ تعدّ الصين الجزيرة جزءاً من أراضيها.

وتدرك بكين، بحسب المحللين، أن مَن سيخلف ترامب عند انتهاء ولايته بعد عامين قد يكون أقل تساهلاً في التعامل معها.

وكان الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن قد أثار غضب الصين مراراً بتصريحاته بشأن حقوق الإنسان، وتعهّده بأن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان إذا هاجمتها بكين. كما يُنظر إلى عدد من الخلفاء الجمهوريين المحتملين لترامب، ومنهم وزير الخارجية ماركو روبيو، على أنهم أكثر تشدداً تجاه الصين.

وقال كيرت تونغ، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية والباحث حالياً لدى «مجموعة آسيا»، إن الزعيمين سيحرصان أيضاً على تجنّب إعادة إشعال النزاع التجاري الذي هدّد الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العام الماضي.

ورغم الإحباط الأميركي من تنفيذ الصين شروط الهدنة، توقّع تونغ تمديدها مجدداً إلى ما بعد موعد انتهائها في العاشر من كانون الثاني/يناير.

وقال تشيم لي، محلل الشؤون الصينية في وحدة المعلومات التابعة لمجلة «إيكونوميست»، إن لدى الجانبين حافزاً كبيراً للحفاظ على الاستقرار الهش رغم خلافاتهما، لأن «كلاً منهما لديه الكثير ليخسره».

المصدر: رويترز