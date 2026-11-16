مقترح أيرلندي لإبطاء إلغاء تراخيص الانبعاثات المجانية للصناعة في الاتحاد الأوروبي

أظهر نص تسوية، الأحد، أن الرئاسة الأيرلندية للاتحاد الأوروبي اقترحت تعديلات على سوق الكربون الأوروبية، من شأنها إبطاء الإنهاء التدريجي لتراخيص الانبعاثات المجانية الممنوحة للصناعة، وإعفاء المنشآت الأصغر حجماً من متطلبات جديدة لإزالة الكربون.

ويشكّل النص، الذي ستناقشه دول الاتحاد الأربعاء، جزءاً من المحادثات بشأن مراجعة المفوضية الأوروبية لنظام تداول الانبعاثات. وتعمل بروكسل على إعادة تصميم النظام لتحقيق هدف الاتحاد الملزم قانوناً، والمتمثل في خفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90 بالمئة بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 1990.

ويحدّد نظام تداول الانبعاثات، الذي يشمل قطاعات توليد الطاقة والصناعة والطيران والشحن البحري، سعراً للكربون، من خلال إلزام الشركات بتسليم ترخيص مقابل كل طن من ثاني أكسيد الكربون تطلقه.

وصُمّم النظام لتحقيق الهدف المناخي للاتحاد الأوروبي لعام 2030، وإذا بقي من دون تعديل، فسيؤدي إلى خفض المعروض من التراخيص إلى ما يقارب الصفر بحلول عام 2039.

ويُباع سنوياً نحو 57 بالمئة من تراخيص النظام في مزادات علنية، فيما تُمنح النسبة المتبقية للصناعات مجاناً للحد من تكاليف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ومساعدتها على منافسة الشركات الأجنبية التي لا تتحمّل تكاليف مماثلة.

ويتعلق أحد التعديلات الرئيسية بالمعايير المرجعية الصناعية التي تحدّد عدد التراخيص المجانية الممنوحة لقطاعات، بينها الصلب والكيماويات والأسمنت والأسمدة.

ويقترح النص احتساب هذه المعايير استناداً إلى المنشآت الأكثر كفاءة التي تمثّل مجتمعةً 10 بالمئة من حجم إنتاج القطاع، بدلاً من الطريقة الحالية التي تعتمد على أكثر 10 بالمئة من المنشآت كفاءةً من حيث عددها.

وقالت مجموعات صناعية إن الطريقة المعتمدة حالياً تتيح لعدد قليل من المصانع ذات الكفاءة الاستثنائية التأثير بصورة غير متناسبة على المعيار المرجعي.

المصدر: رويترز