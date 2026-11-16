روسيا تغيب عن بطولة العالم لهوكي الجليد للناشئين 2027 بسبب قيود الدخول الكندية

أكد الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، الأحد، غياب روسيا عن بطولة العالم للناشئين لعام 2027 بسبب قيود الدخول التي فرضتها الحكومة الكندية، فيما أعلن الاتحاد الروسي رفض القرار وعزمه الطعن فيه أمام اللجنة الأولمبية الدولية.

وأوضح الاتحاد الدولي أنه درس ترتيبات بديلة، لكنه قرّر الإبقاء على كندا دولةً مضيفة للبطولة، التي ستُقام من 26 كانون الأول/ديسمبر حتى الخامس من كانون الثاني/يناير في مدينتَي إدمونتون وريد دير.

وكان وزير الرياضة الكندي آدم فان كوفردن قد قال لوكالة «رويترز»، الأربعاء، إن بلاده ستمنع دخول الرياضيين والمسؤولين من روسيا وبيلاروس القادمين للمشاركة في البطولة، حتى حاملي التأشيرات السارية، مستشهداً بالحرب الروسية على أوكرانيا.

وعلّق الاتحاد الدولي مشاركة منتخبات البلدين عام 2022 عقب اندلاع الحرب، لكن محكمة التحكيم الرياضية أمرته، في حكم صدر الشهر الماضي، بإعادة قبول المنتخبات الروسية في خمس بطولات.

وكانت بطولة العالم للناشئين أولى البطولات الخمس المشمولة بالحكم الصادر في 30 تشرين الأول/أكتوبر. وأعلن الاتحاد الدولي عدم اتفاقه مع الحكم، مؤكداً أنه سيمتثل له.

وسبق لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن أكد أن بلاده لن تسمح للرياضيين الروس بالمنافسة باسم بلادهم على الأراضي الكندية، وهو تصريح اعتبره البعض إبقاءً للباب مفتوحاً أمام مشاركتهم بصفة محايدة.

لكن فان كوفردن أوضح أن كندا تسمح بالمشاركة المحايدة للرياضيين الأفراد فقط، مستبعداً تطبيق هذا الخيار على المنتخب الروسي.

اعتراض روسي وترحيب كندي

وصف الاتحاد الروسي لهوكي الجليد قرار الاتحاد الدولي بأنه «غير مقبول وغير قانوني»، معلناً أنه سيطعن فيه أمام اللجنة الأولمبية الدولية لحل الأزمة.

وقال، في بيان، إن القرار اتُّخذ «لأسباب سياسية بحتة»، معتبراً أن استبعاد المنتخب الروسي ينتهك المبادئ القانونية الأساسية والروح الأولمبية ومبدأ عدم التمييز والمساواة بين الرياضيين ونزاهة البطولات الدولية.

في المقابل، رحّبت الحكومة الكندية بالقرار، وقال فان كوفردن لـ«رويترز»، الأحد، إن موقف بلاده واضح: «إلى أن تنهي روسيا حربها على أوكرانيا، ينبغي عدم السماح بتمثيل روسيا وبيلاروس في الرياضة الدولية».

وأضاف أن كثيرين حول العالم يتبنّون هذا الموقف منذ عام 2022، مؤكداً أن موقف كندا لن يتغيّر «لأن تصرفات روسيا لم تتغيّر».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعتبر، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الدول التي تعارض القرارات التي تسمح لروسيا بالعودة إلى الساحة الرياضية الدولية تنتهك حقوق الرياضيين الروس والمؤسسات الديمقراطية.

عودة النرويج وتهديدات بمقاطعة روسيا

أعلن الاتحاد النرويجي لهوكي الجليد إعادة منتخب بلاده تحت 20 عاماً إلى البطولة، بعدما أُبلغ سابقاً بأنه سيتعيّن عليه إفساح المجال لروسيا، لكونه المنتخب الأقل تصنيفاً بين المشاركين.

وأعرب الأمين العام للاتحاد النرويجي، بيتر سالستن، عن سعادته من أجل اللاعبين والمدربين وجميع العاملين في هوكي الجليد بالنرويج، مؤكداً أنهم استحقوا المشاركة بعد فوزهم بالصعود العام الماضي.

وأضاف أن المنتخب كان يتطلع إلى البطولة طوال عام كامل، لكنه أمضى الشهر الماضي في حالة من الغموض. وأكدت النرويج أن معسكرها التدريبي السابق للبطولة ومبارياتها في كندا سيجريان وفق الخطة المقررة.

وأثارت العودة المحتملة لروسيا إلى منافسات هوكي الجليد الدولية تهديدات بالمقاطعة قبيل بطولة العالم للرجال، المقررة العام المقبل في ألمانيا.

وأعلنت النمسا والتشيك والدنمارك وفنلندا ولاتفيا والنرويج والسويد أنها سترفض مواجهة روسيا. كما انسحب أحد الرعاة، فيما أشار آخرون إلى احتمال اتخاذ خطوة مماثلة إذا شاركت روسيا.

وحثّ الاتحاد الألماني لهوكي الجليد الاتحاد الدولي على توضيح الموقف بشأن بطولة العالم للرجال.

وقال رئيسه فرانك لوتز، في بيان، إن الفرق والمشجعين وجميع الشركاء يحتاجون إلى وضوح في التخطيط للبطولة التي تستضيفها ألمانيا في أيار/مايو، مطالباً الاتحاد الدولي بتوضيح سريع.

المصدر: رويترز