واشنطن وموسكو تتجهان لمعارضة مفاوضات بشأن قواعد ملزمة للأسلحة ذاتية التشغيل

يُتوقّع أن تعارض الولايات المتحدة وروسيا، وهما من كبار منتجي الأسلحة، محاولةً لبدء مفاوضات بشأن قواعد ملزمة قانوناً للأسلحة ذاتية التشغيل، خلال اجتماع عالمي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف هذا الأسبوع، وسط توقعات دبلوماسية وحقوقية بمحادثات صعبة.

ومن المقرر أن يبتّ الاجتماع، الذي يبدأ اليوم الاثنين، في إطلاق مفاوضات بشأن اتفاق ملزم قانوناً يتناول حظر أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل وتنظيم استخدامها.

وتؤيد معظم الدول الأطراف الـ128 في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة هذه الخطوة، فيما تعارضها قوى عسكرية كبرى، بينها الولايات المتحدة وروسيا والكيان الإسرائيلي، بحجة أن القانون الدولي الإنساني القائم كافٍ.

وأسهم ظهور الذكاء الاصطناعي في تسريع تطوير طائرات مسيّرة وروبوتات ودبابات وغواصات وغيرها من المعدات العسكرية القادرة على القتل دون تدخل بشري. وتُستخدم بالفعل أسلحة شبه مستقلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط، رغم المخاوف الأخلاقية المرتبطة بها.

وحذّر قادة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب البابا، من مخاطر الأسلحة ذاتية التشغيل، وأيّدوا فرض ضوابط عليها.

وقالت فيريتي كويل، من منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي تحثّ المؤتمر على اتخاذ إجراءات حازمة، إنه لا ينبغي السماح للآلات بتحديد مَن يعيش ومَن يموت في ساحة المعركة، محذّرةً من أن هذا الواقع يقترب سريعاً.

وقال دبلوماسيان لوكالة «رويترز» إن المناقشات تبدو صعبة، لكنهما أشارا إلى إمكانية بناء توافق يفضي إلى تسوية بحلول نهاية الأسبوع. وأوضح أحدهما أن جميع الخيارات مطروحة، من اتفاقات ملزمة قانوناً إلى أخرى غير ملزمة، فضلاً عن صيغة تجمع بين العنصرين.

مخاوف من أخطاء قاتلة

يحذّر ناشطون من أن أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل قد تتصرف بصورة غير متوقعة، بما يزيد خطر وقوع أخطاء قاتلة.

وقالت آنا هيهير، رئيسة حوكمة الذكاء الاصطناعي العسكري في «معهد مستقبل الحياة»، إن هذه الأسلحة لم تعد خيالاً علمياً، مشيرةً إلى تقارير إعلامية عن استخدام مبكر لأنظمة ذاتية التشغيل بالكامل في أوكرانيا.

ويُعدّ المعهد منظمة غير ربحية مقرّها الولايات المتحدة، تُعنى بالحد من مخاطر التقنيات المتقدمة، ومنها الذكاء الاصطناعي.

وتفضّل واشنطن اعتماد مبادئ توجيهية بدلاً من قواعد ملزمة، انطلاقاً من أن القانون الدولي يوفر بالفعل إطاراً لتنظيم الحرب. واقترحت تفويضاً مدته خمس سنوات لإجراء محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق غير ملزم.

في المقابل، ترى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن القانون الدولي الإنساني لا يعالج بصورة كافية المخاطر المحددة الناجمة عن الأسلحة ذاتية التشغيل.

ولم تعلن روسيا موقفها علناً قبيل بدء المحادثات، لكنها عارضت سابقاً مقترحات التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً. وقال دبلوماسي غربي كبير لـ«رويترز» إن موسكو تخطط لمنع الاتحاد الأوروبي، المشارك بصفة مراقب، من أخذ الكلمة.

ورجّحت هيهير أن تسعى الولايات المتحدة وروسيا إلى تخفيف أي مخرجات للمحادثات، على غرار ما فعلتاه في أيلول/سبتمبر الماضي بشأن نص يتعلق بالأسلحة ذاتية التشغيل وإمكانية إلحاقها الضرر.

واقترح رئيس محادثات هذا الأسبوع تفويضاً مدته عامان للتفاوض بشأن بروتوكول ملزم قانوناً، فيما قالت كويل إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا تقترح إجراء مفاوضات بشأن أداة يُترك تحديد طبيعتها الملزمة قانوناً مفتوحاً.

المصدر: رويترز