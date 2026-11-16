روسيا تسعى إلى منصبين بارزين في الاتحاد الدولي للاتصالات وسط مخاوف غربية من تنامي نفوذها

تسعى روسيا إلى الفوز بمنصبين بارزين في الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، خلال انتخابات تُجرى اليوم الاثنين في الدوحة، في خطوة يصفها دبلوماسيون بأنها تهدف إلى الحد من العقوبات الدولية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا وتعزيز نفوذ موسكو في التكنولوجيا الرقمية.

ويختار أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 194 عضواً شاغلي عشرات المناصب، فيما تأمل موسكو في الحصول على عضوية مجلس لوائح الراديو وعضوية مجلس الاتحاد المؤلف من 48 عضواً.

وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن التردد في معارضة روسيا علناً يتزايد تدريجياً داخل المنظمة، مع شروع بعض الدول في إعادة بناء علاقاتها التجارية والأمنية مع موسكو رغم استمرار الحرب. ورأى بعضهم أن روسيا تستغل الشعور المتنامي بالإرهاق من الحرب للسعي إلى مناصب تعزّز نفوذها داخل الأمم المتحدة.

وقال دبلوماسي غربي، طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الموضوع، إن فوز المرشحين الروسيين «سيُظهر أن روسيا عادت إلى النظام المتعدد الأطراف، وأن هناك إرهاقاً من أوكرانيا في منظومة الأمم المتحدة».

وكانت روسيا قد أخفقت العام الماضي في الحصول على مقعد في مجلس إدارة منظمة الصحة العالمية، كما لم تحصل في عام 2023 على الأصوات الكافية للعودة إلى مجلس حقوق الإنسان، أعلى هيئة أممية معنية بحقوق الإنسان ومقرّها جنيف.

واعتبر دبلوماسي آخر في الأمم المتحدة أن فرص موسكو في الفوز بهذه المناصب أصبحت أكبر، لأن بعض الدول ترغب في تطبيع علاقاتها التجارية والأمنية معها، ولذلك تتجنب معارضتها علناً داخل المنظمة.

ورفضت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة في جنيف التعليق.

اعتراض أوكراني ومنافسة على النفوذ التقني

قال سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، يفجيني تسيمباليوك، إن الهجمات الروسية تسببت في أضرار بقطاع الاتصالات الأوكراني تجاوزت قيمتها 2.5 مليار دولار، من دون احتساب الهجمات الإلكترونية، مضيفاً في تصريح لوكالة «رويترز»: «لا ينبغي مكافأة مثل هذا السلوك».

ويُعد الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يتخذ من جنيف مقراً رئيسياً ويعقد مؤتمرات كبرى حول العالم، إحدى أقدم وكالات الأمم المتحدة. وقد تأسّس عام 1865 لتنسيق خدمات التلغراف، ويتولى تخصيص الطيف الترددي العالمي والمساعدة في وضع معايير للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.

وتتنافس الدول بشدة على مناصب الاتحاد، لما تمنحه من نفوذ في قضايا، بينها معايير الذكاء الاصطناعي وتخصيص الطيف الترددي العالمي.

وكانت الأميركية دورين بوغدان مارتن قد أُعيد انتخابها أمينةً عامةً للاتحاد خلال اجتماع الدوحة، الخميس.

ويُبدي دبلوماسيون غربيون قلقهم من الدلالات السلبية التي يرونها في تولّي روسيا مناصب قيادية، ومن تنامي تأثيرها في سياسات الاتصالات.

وسبق للاتحاد أن أيّد شكاوى بشأن تدخّل روسيا في إشارات الأقمار الصناعية، فيما يجري النظر حالياً في اقتراح تقوده ليتوانيا لاتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد هذه الهجمات.

وتسعى موسكو إلى عضوية مجلس لوائح الراديو، الذي يشرف على هذه الشكاوى، وتتنافس مع جورجيا وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان على مقعدين مخصّصين لمنطقتها.

كما تسعى إلى عضوية مجلس الاتحاد المؤلف من 48 عضواً، والذي يتمتع بنفوذ على ميزانية الوكالة واستراتيجيتها وإدارتها.

المصدر: رويترز