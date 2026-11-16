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    عربي وإقليمي

    بالصورة | نقل علماء بحرينيين معتقلين من سجن الحوض الجاف إلى سجن جو

      أفادت أنباء بوصول العلماء البحرينيين المعتقلين إلى سجن «الحوض الجاف»، تمهيداً لنقلهم إلى سجن «جو».

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