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   6 جمادى الآخرة 1448   
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    جمعية الوفاق البحرينية: الاحكام الصادرة بحق العلماء تأتي في سياق استهداف الرموز الدينية والحريات الدينية في البحرين

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