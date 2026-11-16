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    تقارير مصورة

    تقرير مصور | برعاية العتبة المقدسة للسيدة خولة.. اختتام دورة الشهداء لكرة القدم في بعلبك

    برعاية عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، اختُتمت دورة الشهداء لكرة القدم على ملعب المدينة الرياضية في بعلبك، بمشاركة ثمانية أندية محلية من منطقة بعلبك – الهرمل.

    واستمرت الدورة، التي أُقيمت برعاية العتبة المقدسة للسيدة خولة (عليها السلام)، ثلاثة أيام، في أجواء رياضية هدفت إلى تعزيز روح المنافسة والتلاقي بين الأندية المحلية. وتخلّل حفل الاختتام توزيع الكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة بحسب المراكز التي حققتها.

    وبارك النائب حمادة للمشاركين فوزهم، مؤكداً أن يوم الشهيد هو مناسبة للعطاء في مختلف المجالات، وفاءً لدماء الشهداء.

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