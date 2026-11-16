تقرير مصور | المفتي قبلان يدعو إلى مقاومة سياسية وشعبية وإعلامية لسياسات السلطة التنفيذية

دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى المقاومة السياسية والشعبية والإعلامية للسلطة التنفيذية في لبنان، معتبراً أنها تنتهج سياسة تدميرية للوطن، وتعمل وفق لوائح تتعارض مع صميم المصالح الوطنية ومبادئ الشراكة الأهلية والمساواة بين المواطنين.

وفي كلمته خلال الاحتفال التأبيني في ذكرى أربعين المرحومة الحاجة سعدى محمد درة، وافتتاح مسجد الإمام الحجة (عج) الذي أُنشئ عن روحها في بلدة يونين، حذّر الشيخ قبلان من تعاطي القوى السياسية والأمنية والعسكرية، على وجه الخصوص، مع المواطنين على أساس انتمائهم الطائفي، أو التضييق على الموظفين بسبب انتمائهم إلى الطائفة الشيعية، مشيراً إلى أن ذلك يحصل حالياً.

وشدّد على ضرورة منع هذه السلطة من «جنون الإبادة الوطنية» وإشغال البلاد بكوارث داخلية، محذراً من سياسات تضع اللبنانيين في مواجهة بعضهم البعض بدلاً من جمعهم والحفاظ على وحدة لبنان.