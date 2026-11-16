الإثنين   
   16 11 2026   
   6 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 10:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    علماء البحرين: النظام يحكم على جميع العلماء بالسجن المؤبد بإستثناء أربعة بالسجن 15 عاما

      مواضيع ذات صلة

      هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغًا عن حادث في مضيق هرمز

      هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغًا عن حادث في مضيق هرمز

      تقرير مصور | النائب علي فياض من الزرارية: اتفاق الإطار يطيح بالمصالح اللبنانية والمطلوب الخروج منه لا تعويمه

      تقرير مصور | النائب علي فياض من الزرارية: اتفاق الإطار يطيح بالمصالح اللبنانية والمطلوب الخروج منه لا تعويمه

      النائب حسن عز الدين من النبطية: بدماء الشهداء نحمي الوطن ونبني الدولة

      النائب حسن عز الدين من النبطية: بدماء الشهداء نحمي الوطن ونبني الدولة