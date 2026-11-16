الاقتصاد الياباني ينكمش في الربع الثالث.. المرة الأولى في عام



أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الاثنين، انكماش الاقتصاد الياباني على غير المتوقع بمعدل سنوي بلغ 0.1% خلال الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر.



وبذلك، يسجّل الاقتصاد الياباني أول انكماش في 4 فصول، مقارنةً بمتوسط توقعات السوق بنمو قدره 0.3%، وبعد نمو معدل بلغ 1.7% في الربع السابق.



ووفقاً لـ”رويترز”، شكل الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، العامل الضاغط الأكبر بانخفاضه 0.3% متأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة والأحوال الجوية السيئة، فضلاً عن تراجع الطلب على السيارات ومكيفات الهواء.



صمود الاستثمارات الرأسمالية وصافي التجارة



في المقابل، ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.6% متجاوزاً التوقعات، مدعوماً بالاستثمارات في تقنيات توفير العمالة والمشروعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.



أما صافي الطلب الخارجي فاقتطع 0.6 نقطة مئوية من النمو، نتيجة الارتفاع القوي للواردات مع تعافي مشتريات النفط والطاقة بعد تنويع اليابان مصادر التوريد عقب الاضطرابات المرتبطة بالتوترات في “الشرق الأوسط”.



توقعات السياسة النقدية



وتابعت “رويترز”، أنه رغم هذا التراجع الطفيف، استبعد اقتصاديون أن يعرقل الانكماش مسار تشديد السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي، الذي رفع الفائدة في حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر الماضيين لمواجهة التضخم وضعف الين، وسط توقعات برفع جديد في كانون الأول/ديسمبر المقبل.



وعلى المدى الطويل، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى احتمال تراجع اليابان من المركز الرابع إلى سادس أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الاسمية بالدولار بحلول عام 2027، خلف الهند وبريطانيا.

المصدر: CNNالاقتصادية