الفلبين | رئيس الوزراء الصيني يدعو إلى تعميق الترابط التجاري مع “آسيان”

دعا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ خلال قمة آسيان-الصين في مانيلا إلى تعميق الترابط الإقليمي وتعزيز التجارة الحرة، مؤكدًا التزام بلاده بتعددية الأطراف رغم تزايد القيود التجارية العالمية.

وأكد تشيانغ أن الترابط الإقليمي يواصل تعمقه، مشيرًا إلى أن مشاريع كبرى مثل سكة حديد جاكرتا-باندونغ عالية السرعة وسكة حديد الصين-لاوس انتقلت من مرحلة التخطيط إلى الواقع، إلى جانب افتتاح قناة بينغلو للملاحة وتنفيذ ترتيبات التأشيرات مع دول آسيان.

وقال لي تشيانغ في كلمة له خلال قمة آسيان-الصين المنعقدة في مانيلا إنّ “حركة الأشخاص ورؤوس الأموال والتكنولوجيا داخل المنطقة أصبحت أكثر كفاءة، مما يعزز الفوائد الاقتصادية بشكل أكبر”.

وأضاف “رغم أن القيود التجارية والاقتصادية بمختلف أنواعها قد ازدادت بشكل كبير، فإننا نبقى ملتزمين بثبات بدعم تعددية الأطراف وتعزيز التجارة الحرة، والعمل باستمرار على توسيع مساحة التعاون”.

وجاءت تصريحات لي تشيانغ في وقت تواجه فيه دول جنوب شرق آسيا تحديات تجارية متصاعدة، إذ تتجه دول المنطقة إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد النسبي على السوق الأمريكية.

ويأتي انعقاد القمة في مانيلا وسط اهتمام دولي واسع بالملفات التجارية الإقليمية، في ظل تصاعد النزاعات التجارية العالمية وتأثيرها على اقتصادات المنطقة.

المصدر: وكالة يونيوز