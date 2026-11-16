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   6 جمادى الآخرة 1448   
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    وزارة الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية أسقطت 1336 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية

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