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   16 11 2026   
   6 جمادى الآخرة 1448   
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    وكالة تاس الروسية: الهجوم بمئات المسيرات أمس على موسكو هو الأكبر منذ بداية العام

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