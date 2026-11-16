النفط يهبط بفعل توقعات فائض في المعروضت.. تحول في الرواية يضغط على المعنويات

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط توقعات بفائض في المعروض، مع تعافي صادرات الشرق الأوسط، واتخاذ الولايات المتحدة خطوات لدعم نقل شحنات الوقود بين موانئها المحلية.

وبحلول الساعة 0145 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا بما يعادل 0.49 بالمئة إلى 95.37 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 88.33 دولار.

وأغلقت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة، إذ قيّم السوق مؤشرات على تراجع المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت شهرها التاسع. وهبط الخامان القياسيان 16 و13 بالمئة على الترتيب في الأسبوع السابق.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن سوق ⁠النفط العالمية ستعود إلى تسجيل فائض في الربع الرابع من العام، مع تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي على النفط رغم استمرار الهجمات على الشحن، حيث عادت شحنات من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقارب ما كانت عليه قبل الحرب.

وقال تيم واترر المحلل لدى كيه.سي.إم تريد “للمرة الأولى منذ بدء الصراع الأمريكي الإيراني، يدرس المتعاملون بنشاط احتمال وجود فائض في المعروض بدلا من شح مستمر. وهذا التحول في الرواية يضغط بوضوح على المعنويات”.

وقالت وكالة الطاقة إن إمدادات النفط ستبلغ في المتوسط 105 ملايين برميل يوميا في الربع الرابع، بزيادة 1.7 مليون برميل يوميا عن الطلب المتوقع. وكانت الوكالة توقعت في السابق عجزا في المعروض خلال الربع الرابع.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، عن تسريع وتيرة ضخ النفط ومنتجات البترول من مخزونات الاحتياطيات الاستراتيجية للدول الأعضاء، بنحو 71 مليون برميل حتى أواخر فبراير المقبل، بما في ذلك 15 مليون برميل من الديزل لتخفيف ضيق السوق.

قرار ترامب

وتعرضت الأسعار أيضا لضغوط بسبب قرار الولايات المتحدة تمديد إعفاء من قانون للشحن، ما سيواصل السماح للسفن التي ترفع أعلاما أجنبية بنقل النفط والوقود، مثل البنزين والديزل، بسهولة أكبر بين الموانئ الأمريكية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض ⁠يوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدد 90 يوما إعفاء من قانون جونز، الذي يشترط أن تنقل السفن التي ترفع العلم الأمريكي البضائع بين الموانئ الأمريكية. ويؤدي الإعفاء من القاعدة إلى زيادة عدد ناقلات النفط المتاحة لنقل السلع بين الموانئ الأمريكية.

أسعار شحن مرتفعة

ومع ذلك، ⁠أشار واترر إلى أنه رغم تراجع ضيق المعروض، لا تزال أسعار الشحن مرتفعة، مما يضع حدا أدنى لأسعار النفط. ولا تزال الأسعار مرتفعة بسبب المخاطر التي تواجهها الناقلات لدى نقل الخام عبر مضيق هرمز، ولأن عدد السفن المنشغلة ⁠بنقل النفط عبر الممر المائي لتفريغه في سفن أخرى تنقل الشحنات إلى المصافي أدى إلى تقليص المعروض من السفن.

المصدر: وكالة رويترز