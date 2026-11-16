أعضاء “أبيك” يطلبون عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع بوتين

أعلن سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية أن دولا أعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ تطلب لقاءات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة في الصين.

وقال سفير المهام الخاصة مارات بيردييف لوكالة “نوفوستي” إن قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ستعقد في مدينة شنتشن الصينية يومي 18 و19 تشرين الثاني / نوفمبر، بمشاركة الرئيس الروسي.

كما أشار إلى أن اللقاءات الثنائية مع الزعيم الروسي تثير دائما اهتماما كبيرا.

وردا على سؤال عن طلبات اللقاءات التي تلقتها روسيا، أكد السياسي الروسي أن “هناك طلبات من هذا النوع تتواصل، ولا سيما من دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا”، مضيفا أنه لن يكشف تفاصيل قبل موعدها.

وأضاف بيردييف أن “الطلب على التواصل مع روسيا كبير، لأن البلاد تعزز مواقعها في العالم وتقف إحدى دعائم النظام الدولي”.

وأكدت موسكو وبكين وواشنطن أنه سيتم عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة “أبيك”.

ومن المقرر أن تعقد قمة “أبيك” في شنتشن الصينية يومي 18 و19 تشرين الثاني / نوفمبر.

رئاسة روسيا لمنتدى “أبيك”

وأكد أن ثمانية أعضاء في منتدى “أبيك” قد أعلنوا دعمهم لترشح روسيا لرئاسة المنتدى. وصرح: “لقد حظي ترشيحنا بدعم رسمي من الصين وفيتنام وإندونيسيا وتايلاند وبروناي دار السلام وسنغافورة وماليزيا وبابوا غينيا الجديدة”.

وصدّق الرئيس بوتين في وقت سابق على مسعى روسيا لتولي رئاسة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في عام 2035.

وأشار بيردييف إلى أن روسيا تسعى بجدية لتحقيق هذا الطلب، ولا تريد أن يكون هناك أي تأخير في هذه العملية.

وتضم منظمة “أبيك” في مجموعها 21 اقتصادا من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك روسيا.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية + روسيا اليوم