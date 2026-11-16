الإثنين   
   16 11 2026   
   6 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 06:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: غارة اسرائيلية على جرود السلسلة الشرقية عند الساعة 4.30 فجرًا

      مواضيع ذات صلة

      الصين | بكين تؤكد عقد شي قمة ثلاثية مع ترامب وبوتين في 19 تشرين الثاني/نوفمبر

      الصين | بكين تؤكد عقد شي قمة ثلاثية مع ترامب وبوتين في 19 تشرين الثاني/نوفمبر

      قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة

      قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة

      عمران: عدوان سعودي يستهدف محطة وقود تابعة لأحد المواطنين ظفي مديرية حرف سفيان

      عمران: عدوان سعودي يستهدف محطة وقود تابعة لأحد المواطنين ظفي مديرية حرف سفيان