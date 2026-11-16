الصين | بكين تؤكد عقد شي قمة ثلاثية مع ترامب وبوتين في 19 تشرين الثاني/نوفمبر

أكدت بكين، اليوم الإثنين، أن الرئيس شي جين بينغ ونظيرَيه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين سيعقدون أول قمة ثلاثية في 19 تشرين الأول/نوفمبر في مدينة شينزين جنوب الصين.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان مقتضب أن “الرئيس الصيني شي جينبينغ سيعقد في 19تشلاين الثاني / نوفمبر في مدينة شينزين اجتماعا يضم قادة الصين وروسيا والولايات المتحدة، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب” دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويتوقع أن يعقد هذا الاجتماع على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك)”الأربعاء والخميس.

وكان كل من الكرملين والبيت الأبيض أكدا في وقت سابق عقد الاجتماع الثلاثي.

وذكر مسؤولون أمريكيون أن ترامب يريد مناقشة مسألة خفض الترسانات النووية، كما يعتزم طرح موضوع الحرب مع إيران، لكن من غير المتوقع أن يتطرق إلى الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي ما يتعلق بنزع السلاح النووي، لطالما أصرت الصين على أن تقوم الولايات المتحدة وروسيا بخفض ترسانتيهما النوويتين الضخمتين، قبل أن توافق على الانخراط في محادثات بشأن مخزونها النووي.

المصدر: وكالة يونيوز