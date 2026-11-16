زاخاروفا: روسيا ستتحقق من صحة تقارير تحدثت عن نية إستونيا إغلاق المعابر الحدودية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الجانب الروسي سيتحقق من معلومات تحدثت عن نية سلطات إستونيا إغلاق جميع المعابر الحدودية مع روسيا.

وذكرت زاخاروفا في حديث لوكالة تاس أنه إذا تبين أن هذه المعلومات صحيحة، فسيكون ذلك نوبة جديدة من “الروسوفوبيا” الجامحة.

في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهكنا أن بلاده ستغلق جميع المعابر الحدودية مع روسيا اعتبارا من الأول من كانون الاول / ديسمبر المقبل، على خلفية حادث أمني تزعم تالين أن موسكو تقف وراءه.

وبرر الوزير هذه الخطوة بمحاولة تخريب استهدفت شركة “Threod Systems” للصناعات الدفاعية، اتهمت السلطات الإستونية أجهزة الاستخبارات الروسية بالوقوف وراءها، دون تقديم أدلة علنية تثبت مسؤولية موسكو.

تعمل حاليا على الحدود بين روسيا وإستونيا ثلاثة معابر حدودية دولية. يعمل أحدها للمشاة فقط، وهو معبر “نارفا – إيفانغورود”، الذي أُغلق أمام حركة المركبات في عام 2024. بينما يسمح معبران بمرور السيارات والمشاة على حد سواء، وهما: “كويدولا – كونيتشينا غورا” و”لوهاما – شوميلكينو”.

وتأتي هذه التطورات وسط توتر مستمر في العلاقات بين موسكو وتالين، وتشديد القيود على حركة العبور الحدودية. وتبقى الأنظار متجهة نحو القرار الرسمي المرتقب من السلطات الإستونية وتداعياته على حركة التنقل بين البلدين.

المصدر: وكالة تاس الروسية