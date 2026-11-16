باكستان | عراقجي يترأس وفدًا سياسيًا واقتصاديًا إيرانيًا إلى إسلام آباد للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية “إيكو”

وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، مساء الأحد، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، على رأس وفد سياسي واقتصادي، للمشاركة في الاجتماع الثلاثين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي “إيكو”، الذي تستضيفه باكستان يومي 15 و16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وكان في استقبال عراقجي لدى وصوله إلى مطار إسلام آباد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى باكستان رضا أميري مقدم، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية الباكستانية.

ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الإيراني كلمة خلال الاجتماع الوزاري، وأن يجري لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه في الدول الأعضاء، فضلاً عن مباحثات مع مسؤولين كبار في الحكومة الباكستانية، تتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

ويُعقد الاجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، وبمشاركة وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء، إلى جانب ممثلين عن الأمانة العامة للمنظمة ومؤسساتها التابعة، وشخصيات من منظمات إقليمية ودولية.

وتتصدر جدول الأعمال ملفات تعزيز التجارة البينية، وتطوير شبكات النقل والعبور، وتسهيل حركة البضائع والاستثمارات، وتوسيع التعاون الاقتصادي، في إطار مساعي الدول الأعضاء إلى رفع مستوى الترابط الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة.

وتسعى باكستان، التي تتولى الرئاسة الدورية للمنظمة خلال عامي 2026 و2027، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي تحت شعار «إحياء الإقليمية من أجل منظمة إيكو أكثر قدرة على الصمود»، مع التركيز على تحويل المنطقة إلى شبكة أكثر تكاملاً في مجالات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع اعتماد وثيقة «رؤية إيكو 2035»، بوصفها إطاراً استراتيجياً جديداً للتعاون الاقتصادي خلال العقد المقبل، لتحل محل «رؤية إيكو 2025»، إلى جانب بحث سبل تفعيل اتفاقية التجارة التابعة للمنظمة واتفاقية النقل العابر، بما يسهم في تقليص العوائق التجارية وتحسين حركة السلع عبر الحدود.

وفي سياق جولته الدبلوماسية، من المقرر أن يتوجه عراقجي بعد زيارته باكستان إلى العاصمة العُمانية مسقط، الثلاثاء المقبل، لإجراء مشاورات مع نظيره العُماني، وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.

وتضم منظمة التعاون الاقتصادي “إيكو” عشر دول هي إيران وباكستان وتركيا وأفغانستان وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، وتعمل على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والنقل والطاقة والاستثمار بين أعضائها.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، والاستفادة من موقعها الجغرافي في ربط أسواق آسيا الوسطى وغرب آسيا، وتطوير الممرات التجارية وشبكات النقل الإقليمية.