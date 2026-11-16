بلجيكا | فون دير لاين: أوروبا ستشارك بمفاوضات أوكرانيا بصيغة E5+الاتحاد الأوروبي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا تخطط للمشاركة في مفاوضات أوكرانيا بصيغة “المجموعة الدفاعية الأوروبية الخماسية E5 + الاتحاد الأوروبي”.

وكتبت فون دير لاين بعد محادثة مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، على منصة إكس “مساء الأحد 15 تشرين الثاني / نوفمبر ناقشتُ أنا وألكسندر ستوب مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا. ستشارك أوروبا بنشاط في هذه العملية ضمن إطار صيغة E5 + الاتحاد الأوروبي”.

ولفتت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أنها ناقشت أيضا مع الرئيس الفنلندي مسألة توسيع التكتل، وذلك عشية منتدى الاتحاد الأوروبي المعني بقضايا التوسيع الذي سيُعقد اليوم الإثنين.

وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قد صرّح في وقت سابق بأن قادة الاتحاد الأوروبي يرغبون في أن يكون الجانب الأوروبي في المفاوضات بشأن أوكرانيا ممثلا بدول “الخماسية الأوروبية” – فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا- بالإضافة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

ويوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعًا في الكرملين مع المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد.

وتوجه المبعوثان بعد ذلك إلى دبلن للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وإجراء مشاورات مع مستشاري الأمن القومي من عدة دول أوروبية والاتحاد الأوروبي.

وأشار مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إلى محاولات الأطراف الأوروبية الانخراط في المفاوضات الأوكرانية ونوّه بضرورة حسم خيارهم بين الحرب والسلام.

المصدر: وكالة يونيوز