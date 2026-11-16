الإثنين   
   16 11 2026   
   6 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 03:43
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    بلجيكا | فون دير لاين: أوروبا ستشارك بمفاوضات أوكرانيا بصيغة E5+الاتحاد الأوروبي

      أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا تخطط للمشاركة في مفاوضات أوكرانيا بصيغة “المجموعة الدفاعية الأوروبية الخماسية E5 + الاتحاد الأوروبي”.

      وكتبت فون دير لاين بعد محادثة مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، على منصة إكس “مساء الأحد 15 تشرين الثاني / نوفمبر ناقشتُ أنا وألكسندر ستوب مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا. ستشارك أوروبا بنشاط في هذه العملية ضمن إطار صيغة E5 + الاتحاد الأوروبي”.

      ولفتت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أنها ناقشت أيضا مع الرئيس الفنلندي مسألة توسيع التكتل، وذلك عشية منتدى الاتحاد الأوروبي المعني بقضايا التوسيع الذي سيُعقد اليوم الإثنين.

      وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قد صرّح في وقت سابق بأن قادة الاتحاد الأوروبي يرغبون في أن يكون الجانب الأوروبي في المفاوضات بشأن أوكرانيا ممثلا بدول “الخماسية الأوروبية” – فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا- بالإضافة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

      ويوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعًا في الكرملين مع المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد.

      وتوجه المبعوثان بعد ذلك إلى دبلن للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وإجراء مشاورات مع مستشاري الأمن القومي من عدة دول أوروبية والاتحاد الأوروبي.

      وأشار مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إلى محاولات الأطراف الأوروبية الانخراط في المفاوضات الأوكرانية ونوّه بضرورة حسم خيارهم بين الحرب والسلام.

      المصدر: وكالة يونيوز

      مواضيع ذات صلة

      أمريكا تسعى إلى اتصالات بين أوروبا وروسيا وماكرون ينتقد دعوات تقليص المعونات لأوكرانيا

      أمريكا تسعى إلى اتصالات بين أوروبا وروسيا وماكرون ينتقد دعوات تقليص المعونات لأوكرانيا

      بيسكوف: الوفد الأوروبي لم يتواصل مع روسيا حتى الآن

      بيسكوف: الوفد الأوروبي لم يتواصل مع روسيا حتى الآن

      زيلينسكي: أمريكا طرحت فكرة تنازل أوكرانيا عن دونباس مقابل الانضمام لحلف الأطلسي

      زيلينسكي: أمريكا طرحت فكرة تنازل أوكرانيا عن دونباس مقابل الانضمام لحلف الأطلسي