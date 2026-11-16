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    عربي وإقليمي

    محافظ حضرموت يدعو أبناء المحافظة للعودة إلى قراهم ويؤكد: القوات المسلحة لا تستهدف سوى تحشيدات العدو السعودي ومرتزقته

      دعا محافظ حضرموت اللواء لقمان باراس، أبناء حضرموت للعودة إلى محافظتهم وقراهم وعدم إتاحة الفرصة للنظام السعودي لاستغلالهم والزج بهم في معاركه الخاسرة التي لا تخدم سوى أجنداته وأطماعه في اليمن.

      وأكد محافظ حضرموت في بيان له، أن النظام السعودي لا يريد الخير لأبناء اليمن في شماله وجنوبه على حد سواء، لافتًا إلى أن أغلب اليمنيين يدركون حقيقة أطماعه ومخططاته التآمرية.

      وطمأن المحافظ أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة بأن القوات المسلحة اليمنية لا تستهدفهم مطلقاً، وإنما تستهدف التحشيدات العسكرية للعدو السعودي ومرتزقته،مشيرًا إلى أن إفراج القيادة بصنعاء اليوم عن عدد من المغرر بهم بمن فيهم أسرى من محافظة حضرموت وبمبادرة إنسانية من طرف واحد، يؤكد الحرص على حقن الدماء ولمّ شمل اليمنيين.

      المصدر: المسيرة نت

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