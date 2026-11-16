محافظ الحديدة: توجيهات حازمة بتأمين واستقبال العائدين إلى صف الوطن بكل ترحيب

جدد محافظ محافظة الحديدة اللواء عبدالله عطيفي، دعوة المغرر بهم من أبناء المحافظة الذين استدرجهم النظام السعودي ومرتزقته إلى خنادق الباطل، لمراجعة حساباتهم والعودة إلى صف الوطن.

وحث محافظ الحديدة المُغرر بهم على اغتنام الفرصة واللحاق بركب العائدين إلى ديارهم، لافتًا إلى أن القيادة أصدرت توجيهات حازمة وصريحة بتأمين عودتهم واستقبالهم بكل كرم وترحيب، ومؤكدًا أنما يتعرض له المُغرر بهم في صفوف العدو من إهانة يستوجب عودتهم إلى أهلهم قبل فوات الأوان.

ودعا المحافظ المشايخ والوجهاء والأعيان والشخصيات الاجتماعية وأهالي المغرر بهم إلى مضاعفة الجهود وتكثيف التواصل المباشر والمستمر مع أبنائهم، لانتشالهم من مستنقعات الارتزاق والضياع وإرشادهم إلى طريق النجاة والعودة الآمنة.

وشدد على أن المسؤولية الوطنية والدينية تحتم على الجميع مد أيديهم لإنقاذ المغرر بهم وإعادة توجيه البوصلة نحو معركة الوطن الكبرى في تحرير الأرض والإنساناليمني، مؤكدًاأن الوطن يتسع لكل أبنائه الشرفاء.

المصدر: المسيرة نت