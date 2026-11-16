وول ستريت جورنال: تقديرات استخبارية بأن قدرة إيران الصاروخية تكفي لحرب شاملة

تُظهر تقديرات استخباراتية للمسؤولين الأمريكيين أن إيران، رغم الهجمات الأمريكية وهجمات الكيان الصهيوني، حافظت على قدرتها الصاروخية، ويمكنها في حال نشوب أي حرب محتملة أن تتحدى إسرائيل وأمريكا.

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية في تقرير مفصل اعتراف مجتمع الاستخبارات الأمريكي بقدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصاروخية.

وجاء في مقدمة هذا التقرير أن مجتمع الاستخبارات الأمريكي يقدّر أن إيران تملك ما بين 1500 و2500 صاروخ في ترسانتها؛ وهو ما يظهر، بحسب المسؤولين الأمريكيين، أن طهران لا تزال تملك في حال استئناف حرب شاملة قدرة كبيرة على مهاجمة أهداف أمريكية وأهداف حلفاء واشنطن.

وأكد هؤلاء المسؤولون أن هذا التقدير يتسم بدرجة ثقة منخفضة؛ لأن تحديد العدد الدقيق للصواريخ التي أعدّتها إيران للإطلاق أو التي تخزنها في مستودعاتها أمر صعب. غير أنه، بحسبهم، لا شك في أن إيران لا تزال تملك مخزونات صاروخية كبيرة.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه رغم إلحاق أمريكا والكيان الصهيوني أضراراً بمنشآت إنتاج الصواريخ الإيرانية، فإن طهران واصلت عملية إعادة بناء ترسانتها الصاروخية، كما تملك إيران عدداً كبيراً من الطائرات المسيرة والصواريخ قصيرة المدى.

وبحسب تقرير وول ستريت جورنال، فإن إعادة بناء المخزونات الصاروخية الإيرانية تتناقض مع تصريحات مسؤولي إدارة ترامب، بما في ذلك الرئيس الأمريكي نفسه، بأن القدرة العسكرية الإيرانية قد دُمّرت.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين، كان استمرار القدرة الصاروخية الإيرانية وإعادة بناء مخزوناتها أحد محاور النقاش في إدارة ترامب حول احتمال استئناف هجمات عسكرية مشتركة مع الكيان الصهيوني.

كما قدّر مسؤولون عسكريون في الكيان الصهيوني أن إيران تملك أكثر من 1500 صاروخ باليستي؛ غير أن التقديرات تختلف بين مسؤولي دول المنطقة المختلفة، لأن تحديد العدد الدقيق لهذه الصواريخ أمر صعب.

ويقول «سيمون ليدين»، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الشرق الأوسط في إدارة ترامب الأولى، إن تقديراً أدنى قدره 1500 صاروخ يعني أيضاً أن إيران أعادت بناء أكثر من نصف مخزونها الصاروخي السابق للحرب.

وقال أيضاً إن إيران كانت قد أعادت بناء ترسانتها الصاروخية بالكامل في الفترة بين حرب الاثني عشر يوماً في يونيو 2025 وبداية المواجهة الحالية في فبراير.

وبحسب هذا التقرير، واصلت إيران، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وتكتيكات محسّنة، إلحاق أضرار بقواعد الجيش الأمريكي وراداراته ومنظومات الإنذار المبكر الأمريكية في أنحاء منطقة غرب آسيا.

وبحسب مسؤولين أمريكيين وصهاينة، نُقلت نتيجة هذه الهجمات معدات عسكرية أمريكية كثيرة إلى الأراضي المحتلة؛ وهي منطقة يعتبرونها أكثر أماناً.

وتابعت هذه الوسيلة الأمريكية، مشيرة إلى عجز إدارة ترامب عن اتخاذ قرار باستئناف الحرب مع إيران بسبب عدم معرفتها بالقدرة الصاروخية للجمهورية الإسلامية، أن ترامب قرر حالياً، بدلاً من إصدار أمر بهجمات عسكرية واسعة، الإبقاء على الضغط الاقتصادي على طهران عبر الحصار والعقوبات.

وبحسب هذا التقرير، استفاد جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، من توقف المواجهات للتواصل مع المسؤولين الإيرانيين ومحاولة التوصل إلى اتفاق، لكن ترامب أمره بوقف المسار الدبلوماسي والتركيز على الشؤون الداخلية الأمريكية.

تقدير العدد الفعلي لصواريخ إيران أمر صعب

كما أبلغ حلفاء أمريكا في منطقة الخليج الفارسي إدارة ترامب بأنهم لا يريدون العودة إلى الحرب؛ لأن إيران قد تستهدفهم بالصواريخ والطائرات المسيرة رداً على الهجمات.

وفي الوقت نفسه، يواصل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي للكيان الصهيوني، الذي بقي في منصبه بعد انتخابات الشهر الماضي، جهوده لاستئناف الحرب ضد إيران.

كما سافر «رومان غوفمان»، رئيس جهاز الاستخبارات الموساد، يوم الجمعة إلى واشنطن للتباحث مع المسؤولين الأمريكيين بشأن إيران.

وأقرّ ترامب ضمناً، في خطابه يوم الأربعاء بمناسبة يوم المحاربين القدامى الأمريكي، بأن الولايات المتحدة لم تتمكن من هزيمة الجمهورية الإسلامية بالكامل.

وقال: «لقد انتصرنا. الآن المسألة هي متى نريد إنهاء هذه الحرب. يجب أن نصل إلى انتصار كامل، لا انتصار بنسبة 93 بالمئة. يجب أن يكون الانتصار كاملاً».

واعترف ترامب لاحقاً في حديث مع «هيو هويت»، مذيع راديو أمريكي، بأنه إذا بقي نظام الجمهورية الإسلامية في السلطة حتى نهاية فترة رئاسته، فسيعني ذلك هزيمة أمريكا.

وبحسب تقرير وول ستريت جورنال، فإن تقدير عدد صواريخ إيران صعب بسبب إبقاء طهران على هذا الموضوع سرياً، وتعدد منتجي الصواريخ في إيران، وعدم وضوح حجم الصواريخ التي يمكن للبلاد إنتاجها باستخدام قطع جاهزة مخزنة في منشآت تحت الأرض.

إيران مستعدة لجولة جديدة من المواجهات

وأضاف «جيم لمسون»، الباحث الزائر في كينغز كوليدج لندن والمحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) الذي تخصص في الشؤون العسكرية الإيرانية، قائلاً إن التقديرات المتعلقة بالمخزونات الصاروخية الإيرانية قبل الحرب كانت هي أيضاً تتسم بغموض كبير.

وقال: «نظراً لخبرتي في إجراء هذا النوع من التقديرات للحكومة الأمريكية، أعلم أنه حتى مع الوصول إلى جميع المعلومات المصنفة قد يكون مستوى الثقة بهذه التقديرات منخفضاً جداً».

وكان هدف أمريكا والكيان الصهيوني من بدء الحرب ضد إيران تدمير قدرة الصواريخ الباليستية في البلاد. وقد ادّعى الطرفان النجاح بعد حملة قصف مشتركة. كما ادّعى نتنياهو أن البرنامج الصاروخي الإيراني حُطّم بنجاح وأن المخزونات الصاروخية المتبقية للبلاد آخذة في النفاد.

غير أن مسؤولاً عسكرياً في الكيان الصهيوني أقرّ بأن إيران، رغم تكبدها خسائر، تعمل على إعادة بناء قدرتها العسكرية وإعادة تسليح نفسها والاستعداد لجولة أخرى من المواجهات الجدية.

وبحسب هذا التقرير، تمكنت إيران أيضاً من زيادة فاعلية هجماتها على أهداف في الشرق الأوسط. وقد حققت البلاد هذه القدرة عبر تحسين المعلومات والبيانات المتعلقة بالاستطلاع والاستهداف، بما في ذلك بمساعدة حلفاء مثل روسيا، وتطوير تكتيكاتها العسكرية، بما في ذلك الجمع بين الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة.

وقال «بلال صعب»، المدير التنفيذي لشركة «تريندز يو إس» الأمريكية التي تعمل في تحليل المخاطر الجيوسياسية، بهذا الشأن: «المسألة ليست فقط حجم ترسانة إيران؛ بل طريقة استخدام البلاد لها أيضاً مهمة، وقد تعلم القادة الإيرانيون عدة أساليب جديدة لزيادة فاعلية هجماتهم».

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أوردت في أبريل أن إيران تملك آلاف الصواريخ الباليستية قصيرة المدى ومتوسطة المدى التي يمكن استعادتها من منشآت تحت الأرض. وقد سدّت الهجمات الأمريكية وهجمات الكيان الصهيوني مداخل هذه المنشآت، لكن صور الأقمار الصناعية اللاحقة أظهرت أن إيران تمكنت عبر أعمال الحفر وإزالة التراب من الوصول مجدداً إلى بعض هذه المراكز. وبحسب مسؤول صهيوني، من المرجح أن الصواريخ الموجودة في هذه المنشآت تحت الأرض بقيت سليمة.

كما كانت وول ستريت جورنال قد ذكرت في سبتمبر أن إيران استأنفت إنتاج الصواريخ الباليستية باستخدام قطع جاهزة مخزنة.

المصدر: وول ستريت جورنال