أفغان يعلقون آمالا على أشجار الزيتون في مواجهة الاحترار المناخي

في حقول شرق أفغانستان حيث تتهاوى حبات الزيتون على شادر على وقع زقزقة العصافير، تُعلّق الآمال على محصول قادر على الصمود في مواجهة الاحترار المناخي.

قبل 15 عاما، زرع عبدالله أورزاله مئات من أشجار الزيتون في حقول العائلة في قرية سيدان عربي في ولاية ننغرهار المعروفة بشتائها المعتدل.

يقول أورزاله وهو خبير النباتات العطرية “إنها من الأشجار الأكثر مقاومة للجفاف”.

وقد لجأ أورزاله في طفولته إلى باكستان هربا من الحرب، وتلقى تعليمه في الولايات المتحدة وعمل في الزراعة العضوية ثم عاد إلى افغانستان في العام 2003.

في أفغانستان حيث “يعاني أكثر من نصف السكان من نقص في المياه”، وفق الأمم المتحدة، يبحث أبناء سيدان عربي عن بدائل لزراعة الذرة والأرز والقمح.

في تشرين الثاني/نوفمبر، يُقطف المحصول يدويا في بساتين الزيتون التي تنمو بالاعتماد على الزراعة العضوية.

ويتم عصر حبات الزيتون فورا على البارد في معصرة تجريبية مُقامة في حديقة محاطة بالجدران الطينية التقليدية.

والمعصرة مصنّعة محليا، وكذلك خلاط العجن والمكبس اليدوي.

ويوضح صديق الله أفغان المشرف على العمليات والبالغ 29 عاما “نجري عملية العصر مباشرة لضمان جودة أفضل”.

ويباع الزيت في متاجر للمنتجات الطبيعية في كابول بأسعار تصل إلى نحو 17 دولارا للكيلو (1,1 ليتر).

في المستقبل، يأمل أورزاله الذي زرع أيضا آلافا من أشجار الزيتون في ناحية أخرى من الولاية، إقامة معصرة دائمة، ثم توسيع مبيعاته في أفغانستان والدول المجاورة، وصولا ربما إلى دولة الإمارات أيضا.

توفّر هذه الأنشطة 16 وظيفة دائمة في قريتين.

– أجواء متوسطية –

وليس إنتاج زيت الزيتون مستجدا في أفغانستان.

تمتد على جانبي الطريق الذي يربط الحدود مع باكستان وجلال آباد، كبرى مدن الشرق الإفغاني، بساتين زيتون شاسعة فيخيّل لك أنك في إسبانيا أو إيطاليا.

وتشمل الأشجار التي زرعت قبل نحو ستين عاما أصنافا من أذربيجان وتركيا ومصر. وفي العام 1985، أتاحت معصرة بناها السوفيات إنتاج الزيت.

غير أن الحروب المتعاقبة أتت على 1300 هكتار من أصل 3100 هكتار من أشجار الزيتون التي لطالما اقترنت أغصانها برمزية السلام.

وتستذكر باقجة غول وهي أم لستة أبناء وتعمل منذ 36 عاما بين بساتين الزيتون والمعصرة “الحقبات الصعبة التي تراجع خلالها الإنتاج وعدد العاملين”.

في العام 2019 ساعدت إيطاليا في إعادة تشغيل المعصرة من خلال معدات تتيح عصر ما يصل إلى طن واحد في الساعة.

منذ عودة طالبان إلى الحكم في العام 2021، تتولى سلطات الحركة الأنشطة من خلال هيئة تنمية وادي ننغرهار.

ويعمل مئات الموظفين في البساتين التابعة للدولة.

يقول عتيق الله أحمدي، وهو من المشرفين على المشروع “لشجرة الزيتون فوائد صحية كثيرة، وقد ورد ذكرها في القرآن”.

في المعصرة، يعمل نحو 70 شخصا على استخراج زيت بكر ممتاز وصناعة زيتون المائدة.

على الرغم من أن الإنتاج يشهد تزايدا، يبقى ضئيلا مقارنة بإسبانيا التي تعد أكبر منتج في العالم وتتوقع إنتاج 1,6 مليون طن من زيت الزيتون في موسم 2026/2027.

ويقول أختر محمد هاشمي، مدير المعصرة “في العام الماضي أنتجنا 135 ألف ليتر من الزيت (نحو 124 طنا)، وهذا العام نتوقع ما بين 143 ألفا و165 ألف ليتر”.

– آلاف الأشجار –

وعلى الرغم من أن الإنتاج يتم تسويقه بالكامل في أفغانستان، يقول هاشمي “نأمل الوصول إلى السوق العالمية”.

على الرغم من أن استهلاك زيت الزيتون تضاعف تقريبا في السنوات الثلاثين الأخيرة، وفق المجلس الدولي للزيتون، تحول عقبات عدة دون بلوغ هذا الهدف في أفغانستان المستبعدة من النظام المصرفي العالمي .

مع ذلك زرعت الشركة الحكومية مساحة إضافية بأشجار الزيتون بلغت مئة هكتار.

كما تتوسع زراعة هذه الشجرة في شرق أفغانستان وجنوبها.

في لقمان (شرق)، يعرض محمد نذير أحمدزاي وهو رجل أعمال جمع ثروة في الكويت، شجيرات زيتون في عقار شاسع “مستأجر من الدولة”.

من جهتها، أقامت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بساتين زيتون على مساحة 381 هكتارا “لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغيّر المناخ، وتوفير فرص لكسب الدخل” لـ389 أسرة.

في سيدان عربي، يروي ساني خان البالغ 20 عاما والموظف في حقل أورزاله، كيف شكّك السكان في بادئ الأمر بجدوى زراعة أشجار الزيتون.

ويضيف أن السكان أدركوا لاحقا أن “هذه الشجرة تقاوم نقص المياه، وتدرّ ربحا .

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية