زعيمة المعارضة السويدية تحصل على دعم حاسم لتشكيل الحكومة

ذكرت الإذاعة السويدية أن زعيمة المعارضة ماجدالينا أندرشون حصلت الأحد على ​دعم حاسم من حزب الوسط في سعيها ‌لتشكيل حكومة جديدة لكن لا يزال هناك عمل يتعين إنجازه لضمان الحصول على عدد كاف من الأصوات.

وفاز تيار ​يسار الوسط، بقيادة زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي ​أندرشون، بأغلبية ضئيلة على البديل الذي قدمه رئيس ⁠الوزراء أولف كريسترشون المنتمي إلى تيار اليمين ​في انتخابات سبتمبر/ أيلول لكنه لم يتمكن من ​التوصل إلى اتفاق حول كيفية تقاسم السلطة.

وطلب حزب الوسط من الكتلتين السياسيتين اليسارية واليمينية يوم الجمعة تقديم خطط للحصول على ​دعمهما لكنه أعلن اليوم أنه يرغب في ​المضي قدما مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي شريطة أن تتمكن أندرشون ‌من ⁠إقناع اليسار بالتنازل عن مطالبه بالانضمام إلى الحكومة.

وقالت زعيمة حزب الوسط إليزابيث تاند رينكفيست للإذاعة السويدية “قرر حزب الوسط اليوم المضي قدما في اقتراح أندرشون، ونريد ​التفاوض بشأن ​التفاصيل النهائية”.

واقترحت ⁠أندرشون تشكيل حكومة بالاشتراك مع حزب الوسط وحزب الخضر لكن ذلك سيحتاج ​أيضا إلى قبول حزب أقسى اليسار الذي ​يصر ⁠على أنه يجب أن يكون جزءا من الحكومة حتى يصوت لصالح أندرشون.

واستبعد حزب الوسط الانضمام إلى الحكومة ⁠مع ​كل من حزب (ديمقراطيو السويد) المنتمي ​إلى تيار اليمين المتطرف وحزب اليسار الذي واجه اتهامات بما تسمى معاداة ​السامية.

المصدر: وكالة رويترز