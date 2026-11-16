زعيمة المعارضة السويدية تحصل على دعم حاسم لتشكيل الحكومة

ذكرت الإذاعة السويدية أن زعيمة المعارضة ماجدالينا أندرشون حصلت الأحد على دعم حاسم من حزب الوسط في سعيها لتشكيل حكومة جديدة لكن لا يزال هناك عمل يتعين إنجازه لضمان الحصول على عدد كاف من الأصوات.
وفاز تيار يسار الوسط، بقيادة زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي أندرشون، بأغلبية ضئيلة على البديل الذي قدمه رئيس الوزراء أولف كريسترشون المنتمي إلى تيار اليمين في انتخابات سبتمبر/ أيلول لكنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق حول كيفية تقاسم السلطة.
وطلب حزب الوسط من الكتلتين السياسيتين اليسارية واليمينية يوم الجمعة تقديم خطط للحصول على دعمهما لكنه أعلن اليوم أنه يرغب في المضي قدما مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي شريطة أن تتمكن أندرشون من إقناع اليسار بالتنازل عن مطالبه بالانضمام إلى الحكومة.
وقالت زعيمة حزب الوسط إليزابيث تاند رينكفيست للإذاعة السويدية “قرر حزب الوسط اليوم المضي قدما في اقتراح أندرشون، ونريد التفاوض بشأن التفاصيل النهائية”.
واقترحت أندرشون تشكيل حكومة بالاشتراك مع حزب الوسط وحزب الخضر لكن ذلك سيحتاج أيضا إلى قبول حزب أقسى اليسار الذي يصر على أنه يجب أن يكون جزءا من الحكومة حتى يصوت لصالح أندرشون.
واستبعد حزب الوسط الانضمام إلى الحكومة مع كل من حزب (ديمقراطيو السويد) المنتمي إلى تيار اليمين المتطرف وحزب اليسار الذي واجه اتهامات بما تسمى معاداة السامية.
المصدر: وكالة رويترز