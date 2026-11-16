اميركا | سقوط صاروخ من بوينج ولوكهيد بعد إطلاقه في فلوريدا الأمريكية

سقط الأحد الصاروخ فولكان، المملوك لشركة يونايتد لونش ​ألايانس، بعد وقت قصير من إطلاقه في ‌ولاية فلوريدا الأمريكية، ما أدى إلى تدمير حمولته المكونة من 40 قمرا صناعيا مخصصا لشبكة ​الإنترنت (ليو) التابعة لشركة أمازون.

وهذا هو أول ​إخفاق في مهمة ليونايتد لونش ألايانس، وهي ⁠مشروع مشترك بين شركتي بوينج ولوكهيد ​مارتن.

وتعطل الصاروخ بعد نحو 10 دقائق من إقلاعه ​دون أن يتضح بعد السبب في ذلك لكن هذا الأمر شكل انتكاسة كبيرة للصاروخ الرائد الجديد ​للشركة التي تأسست منذ عقدين في وقت ​كانت تسعى فيه إلى بدء سلسلة إطلاق منتظمة لمجموعة ‌الأقمار ⁠الصناعية الخاصة بشبكة الإنترنت التابعة لأمازون.

وقالت شركة يونايتد لونش ألايانس في بيان “بناء على البيانات التي تلقاها مدير الإطلاق لدينا، نؤكد ​أن المركبة فولكان ​التي ⁠خرجت من مجمع الإطلاق الفضائي 41 تعرضت لخلل بعد 10 دقائق ​من بدء رحلتها ولم تنجح في ​إيصال ⁠مهمة أمازون إلى المدار”.

وأضافت “كل رحلة تصدر عنها بيانات، وكل رحلة تعلمنا شيئا. وبما أن ⁠الخلل ​حدث للتو، فليس لدينا ​بيانات محددة حتى الآن تجعلنا نفهم ما حدث اليوم”.

المصدر: وكالة رويترز