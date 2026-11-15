الأحد   
   15 11 2026   
   5 جمادى الآخرة 1448   
   بيروت 23:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رئيس الجمهورية العراقية في مقابلة مع موقع “بريتبارت نيوز” الأمريكي: يمتلك العراق موقعاً يؤهله للاضطلاع بدور محوري في التواصل بين الولايات المتحدة وإيران

      مواضيع ذات صلة

      الدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر 15 طائرة مسيرة أخرى كانت تحلق باتجاه العاصمة موسكو

      الدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر 15 طائرة مسيرة أخرى كانت تحلق باتجاه العاصمة موسكو

      مصادر يمنية: جرح مواطن بنيران القوات السعودية في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة

      مصادر يمنية: جرح مواطن بنيران القوات السعودية في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في صعدة

      القوات البرية لحرس الثورة: القضاء على خلية تابعة لحزب العمال الكردستاني كانت تعتزم الدخول إلى إيران وتنفيذ أعمال إرهابية

      القوات البرية لحرس الثورة: القضاء على خلية تابعة لحزب العمال الكردستاني كانت تعتزم الدخول إلى إيران وتنفيذ أعمال إرهابية