الرئيس برِّي لـ”الأفضل نيوز”: لا أتلقى أوامر من أحد.. ومسار الوضع اللبناني مرتبط بالمنطقة

خيمت ظلال فوز المحامي وسام عيد، المدعوم من الثنائي الشيعي، في انتخابات مجلس نقابة المحامين على عين التينة عبر زيارة الفائز لرئيس مجلس النواب نبيه بري من أجل شكره على الدعم المؤثر الذي منحه إياه وساهم في تحقيق هذا الإنجاز.

وبعد كلمة الشكر التي ألقاها عيد في حضور زوجته وعدد من المحامين والمسؤولين المعنيين في “أمل”، توجه إليه الرئيس بري بالقول: مبروك.. ولكن أنت منذ الآن يجب أن تكون للجميع وليس لفئة واحدة من المحامين. وأضاف: كونوا معتدلين، لأن الاعتدال هو ركيزة لبنان.

ويؤكد الرئيس بري لـ”الأفضل نيوز” أن الفوز الذي تحقق في نقابة المحامين يكتسب أهمية ورمزية كبيرتين لأنها المرة الأولى التي يربح فيها محام شيعي عضوية مجلس النقابة منذ سنوات طويلة، ولكن من لحظة انتخابه أصبحت هويته وطنية وعابرة للانتماءات الطائفية والسياسية.

ويضيف الرئيس بري: مع تقديري لعواطف المناصرين والمحبين الذين هتفوا باسمي بعد الفوز إلا أنني كنت أفضّل عدم إطلاق هذا الهتاف تفاديا لاستفزاز أحد.

وحين يُسأل الرئيس بري عن توصيفه للوضع الحالي في لبنان والإقليم، يجيب: إنها حالة اللاحرب واللاسلم، وهناك غموض يسود هذه المرحلة في انتظار اتضاح الوجهة النهائية نحو التصعيد أو التسوية، وبالتالي فإن المسار الذي سيسلكه الوضع اللبناني لا يمكن فصله عما ستؤول إليه أمور المنطقة، بل هو مرتبط بالمشهد الإقليمي الأكبر.

ويشير الرئيس بري إلى ضرورة تحصين الساحة الداخلية، وتعزيز مناعتها لمواجهة تحديات هذه المرحلة، لافتا في ما خص مصير الخلاف بين رئيس الجمهورية وحزب الله إلى أنه أبلغ المعنيين ما يجب أن يسمعوه في هذا الصدد، مشددا على وجوب أن تكون العلاقة بين الجانبين إيجابية.

وحين يُسأل الرئيس بري عما قصده من رده على رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال الجلسة التشريعية بالقول “نحن أحرار”، يجيب: لقد كنت أعني ما قلته، فأنا نبيه بري حر في قراري.. نعم، لدينا أصدقاء وحلفاء ولكن لا أتلقى أوامر من أحد، هكذا كنت طيلة مسيرتي السياسية وهكذا سأبقى.

وعن مقاربته للبديل الذي يمكن أن يحل مكان قوات اليونيفيل بعدما تغادر الجنوب في نهاية العام الحالي، يلفت الرئيس بري إلى أن الخيار الأفضل بالنسبة إليه هو بقاء اليونيفيل إلا أن الأميركيين والإسرائيليين يرفضون أن تستمر في مهمتها.

ويضيف: على كلِّ، سأجتمع اليوم مع السفير الأميركي في الأمم المتحدة وسأطلع منه على الطرح الذي يحمله، وبعد ذلك يبنى على الشيء مقتضاه.

كذلك، يوضح الرئيس بري أنه سيجتمع اليوم مع الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان.

المصدر: الافضل نيوز