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    بالفيديو | 600 أسير.. ماذا قالوا لحظة الإفراج عنهم من قبل الحكومة اليمنية في صنعاء؟

      600 أسير.. ماذا قالوا لحظة الإفراج عنهم من قبل الحكومة اليمنية في صنعاء؟

      المصدر: موقع المنار

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