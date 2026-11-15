بالفيديو | 600 أسير.. ماذا قالوا لحظة الإفراج عنهم من قبل الحكومة اليمنية في صنعاء؟

600 أسير.. ماذا قالوا لحظة الإفراج عنهم من قبل الحكومة اليمنية في صنعاء؟ المصدر: موقع المنار