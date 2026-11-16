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    لبنان

    قاليباف اتصل بالرئيس بري: لن تعود التهدئة إلى المنطقة دون إنهاء الحرب في لبنان وتحقيق سيادته على أراضيه

      أجرى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني محمد باقر قاليباف اتصالا هاتفيا الاثنين برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حيث بحثا في التطورات الدولية والثنائية.

      وأشار قاليباف خلال الاتصال إلى الدور الأساسي الذي يؤديه الرئيس بري في تعزيز تماسك المجتمع اللبناني، قائلا إن “الجمهورية الإسلامية تولي اهتماما خاصا بموضوع لبنان في إطار متابعة مطالبها وشروطها خلال مسار المفاوضات”.

      من جانبه، أشار الرئيس بري خلال الاتصال إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مؤكدا ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية.

      المصدر: موقع المنار

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