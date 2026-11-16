“تجمع العلماء”: للتمسك بوحدة الصف الإسلامي والوطني ورفض كل أشكال الظلم والعدوان والاستبداد

رأى “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الاثنين أن “ما شهدته بلدة شبعا الجنوبية من توغل لقوة عسكرية صهيونية داخل البلدة، وصولا إلى حي الفاطح، وإقدامها على اختطاف الشابين محمد وأسعد حمدان واقتيادهما إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، يشكل تطورا أمنيا بالغ الخطورة، واعتداء سافرا على السيادة اللبنانية وكرامة المواطنين وأمنهم، ويكشف مجددا الطبيعة العدوانية لهذا الكيان الذي لا يقيم وزنا للحدود الدولية ولا للمواثيق والقرارات الأممية”.

ودان التجمع بـ”أشد العبارات هذه الجريمة”، واعتبر أن “تمادي العدو الصهيوني في عمليات التوغل والخطف والاعتداء على المواطنين اللبنانيين يشكل دليلا إضافيا على أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة والردع، وأن الرهان على التفاهمات والضمانات الدولية، من دون امتلاك عناصر القوة الكفيلة بحماية الوطن، لن يؤدي إلا إلى تشجيعه على المزيد من العدوان”.

كما استنكر التجمع “بشدة، الغارة التي شنها الطيران الحربي الصهيوني عند الفجر، على محلة الشعرة في مرتفعات السلسلة الشرقية بقضاء بعلبك”، ورأى أن “استمرار الغارات الجوية والتوغلات البرية وعمليات الخطف والاعتداء على الأراضي اللبنانية يؤكد أن العدو الصهيوني ماضٍ في عدوانه، غير آبه بما يسمى اتفاق وقف إطلاق النار، ولا بالقرارات الدولية، وفي مقدمها القراران 425 و1701، ولا بإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر في السابع والعشرين من تشرين الثاني عام 2024”.

من جهة ثانية، دان التجمع “استمرار الاعتداءات الصهيونية على أبناء الشعب الفلسطيني، وآخرها إصابة ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، برصاص قوات الاحتلال داخل مدرسة في خان يونس، في جريمة جديدة تؤكد أن آلة القتل الصهيونية لا تميّز بين طفل وامرأة وشيخ، ولا تحترم حرمة المدارس والمؤسسات التعليمية التي يفترض أن تكون ملاذا آمنا للأطفال”.

وفي سياق آخر، استنكر التجمع “إصدار حكم بالسجن بحق الشيخ عيسى قاسم إلى جانب عدد كبير من علماء الطائفة الشيعية في البحرين، وإصدار أحكام بالسجن لمدة خمسة عشر عاما بحق عدد من العلماء”، مشددا على أن “احترام التعددية المذهبية وصون الحقوق الدينية والسياسية لجميع المواطنين هما الأساس لأي استقرار حقيقي”.

وأكد التجمع أن “ما تواجهه أمتنا من اعتداءات صهيونية وانتهاكات للحقوق والحريات يفرض على جميع القوى الحية فيها الارتقاء إلى مستوى المسؤولية التاريخية، والتمسك بوحدة الصف الإسلامي والوطني، ورفض كل أشكال الظلم والعدوان والاستبداد”، وشدد على ان “الدفاع عن سيادة لبنان وحقوق الشعب الفلسطيني وكرامة العلماء وحريات الشعوب هو موقف مبدئي لا يتجزأ، ينطلق من قيم الإسلام المحمدي الأصيل القائمة على العدل والحرية وصون الكرامة الإنسانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام