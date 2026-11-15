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    عربي وإقليمي

    مصدر عسكري لـ«سبأ»: تأمين مناطق انطلاق الهجمات على باب المندب والتحشيدات السعودية هدف أينما وُجدت

      أعلن مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» تأمين المناطق التي كانت تنطلق منها هجمات التحشيدات السعودية على باب المندب، مؤكداً أن هذه التحشيدات، التي تستهدف أبناء الشعب اليمني بقيادة ضباط سعوديين، ستكون هدفاً للقوات الصاروخية والطيران المسيّر أينما وُجدت.

      وقال المصدر إن المناطق التي جرى تأمينها كانت تُستخدم منطلقاً للهجمات وارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني، مشدداً على أن القوات المسلحة ليست لديها أي أهداف تشكّل خطراً على أبناء المحافظات الجنوبية.

      وأضاف أن المحافظات الجنوبية «اكتوت بنيران النظام السعودي، كما هو حال المحافظات الشمالية»، داعياً أبناءها إلى عدم السماح للنظام السعودي باستخدام مناطقهم منطلقاً لأعمال عدائية ضد القوات المسلحة اليمنية.

      المصدر: موقع المنار

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