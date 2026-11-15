بالفيديو | مسيرات غاضبة في بلدات بحرينية رفضاً لمحاكمة العلماء الشيعة

شهدت بلدات بحرينية مسيرات وتحركات احتجاجية تضامناً مع علماء شيعة، عقب الإعلان عن تقديم موعد جلسة النطق بالحكم بحقهم إلى يوم غد، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

وفي جزيرة سترة، انطلقت مسيرة احتجاجية رفضاً لمحاكمة العلماء، وتلبيةً لبنداء الواجب الديني والوطني، مطالبين بإطلاق سراحهم فوراً ومن دون شروط.

وفي أبوصيبع، جابت تظاهرة شعبية شوارع القرية فور ورود نبأ تقديم موعد المحاكمة، التي وصفها المحتجون بأنها تستهدف الطائفة الشيعية وعلماءها. كما خرجت في كرزكان مسيرة تضامنية رُفعت خلالها شعارات «معكم معكم يا علماء».

وفي كرانة، انطلقت مسيرة عشية المحاكمة تحت شعار «أحكامكم باطلة يا عصبة جاهلة»، فيما شهدت أبوقوة تحركاً احتجاجياً نصرةً للعلماء، رُفع خلاله شعار «ولاؤنا إلى الأبد للعلماء لا لحمد»، تنديداً بتقديم موعد المحاكمة.

وفي باربار، خطّ محتجون عبارات تضامنية مع العلماء على الجدران، احتجاجاً على تقديم جلسة النطق بالحكم. وفي الدراز، عُلّقت صور العلماء على جدران البلدة استعداداً لمحاكمتهم يوم غد، تحت شعار «وللصبر حدود».

المصدر: موقع المنار