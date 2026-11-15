حدارة يدعو إلى وقف «التنازلات المجانية» ورفض التدخلات الأجنبية ويحيّي صمود المقاومة

دعا رئيس تيار الوفاق العكاري هيثم حدارة السلطة اللبنانية إلى التوقف عن تقديم «التنازلات المجانية» التي من شأنها إضعاف لبنان وجعله «فريسة سهلة المنال أمام عدو لا يكترث لأي عهود أو مواثيق».

وطالب حدارة، في بيان تناول آخر التطورات في لبنان والمنطقة، الحكومة بالكف عن التعامل بكيدية، وعدم الارتهان أو الإذعان للتدخلات الأجنبية التي تملي على لبنان ما لا يصبّ في مصلحته أو مصلحة شعبه.

ووجّه التحية إلى «الشعب المقاوم الصامد» الذي لم يتردد في تقديم التضحيات الجسام، من الشهداء والجرحى إلى الأرزاق والممتلكات، إيماناً منه بصوابية خيار المقاومة التي وجدت لتحرير الأرض وحفظ الكرامة وصون السيادة.

كما حيّا المقاومة وثباتها، معرباً عن ثقته بأنها ستعيد تحرير كل شبر من الأراضي المحتلة، وستعيد الجنوب أجمل مما كان، وستحقق السيادة الحقيقية التي أكد أنها لا تتحقق إلا بهمة أبناء الأرض والوطن وبطولاتهم، ومعهم جميع الشرفاء في المنطقة.

المصدر: موقع المنار