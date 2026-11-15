محامو «أمل» يهنّئون الفائزين في انتخابات نقابة بيروت: النتيجة أعادت للمجلس ميثاقيته وصحّحت المسار النقابي

هنّأ مكتب النقابات والمهن الحرة المركزي في حركة أمل ـ دائرة المحامين، المرشحين المدعومين من الحركة وحلفائها بفوزهم في انتخابات مجلس نقابة المحامين في بيروت، معتبراً أن النتيجة «أعادت لمجلس النقابة ميثاقيته وصحّحت المسار النقابي ليكون مساراً جامعاً، ينطلق من مصلحة المهنة والمحامين ويصبّ في المصلحة الوطنية العامة».

وأشار المكتب، في بيان، إلى أن الانتخابات جرت في أجواء ديمقراطية سادت اليوم الانتخابي الطويل، موجّهاً التهنئة إلى جميع الفائزين، وخصّ بالذكر المحامي وسام رفيق عيد.

وشكر المكتب جميع المحامين الذين شاركوا بفعالية في الانتخابات، معتبراً أن أصواتهم في صناديق الاقتراع شكّلت «صدىً لصوت الحق والحقيقة والميثاقية والعيش المشترك والوحدة الوطنية، ومبادئ حركة أمل»، على نهج الإمام السيد موسى الصدر وحامل أمانته رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي وصفه بـ«المحامي الأول والأحب إلى قلوب اللبنانيين».

وحيّا المكتب جميع الحلفاء وبارك لهم فوز مرشحيهم، متمنّياً لمجلس النقابة الحالي، برئاسة النقيب عماد مارتينوس، التوفيق والنجاح والتعاون والعمل المشترك، واعتماد خطاب الجمع والوحدة والتضامن والاعتدال، سعياً إلى تحقيق مصلحة النقابة والمحامين وجميع اللبنانيين.

المصدر: موقع المنار