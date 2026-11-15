الأحد
15 11 2026
5 جمادى الآخرة 1448
بيروت 21:30
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الأحد
5 جمادى الآخرة 1448
الإمساك
04:45
صلاة الصبح
04:54
الشروق
06:10
الظهر
11:23
العصر
14:14
المغرب
16:54
العشاء
17:46
منتصف الليل
22:38
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
نائب وزير الخارجية الإيراني غريب آبادي: الولايات المتحدة أرجأت في ردودها تنفيذ بعض شروط إيران إلى المستقبل وفي ظل هذا الوضع لن يتم التوصل إلى تفاهم
15-11-2026 21:11 مساءً
مواضيع ذات صلة
مصدر عسكري لوكالة سبأ اليمنية: تم بعون الله تأمين المناطق التي كانت تنطلق منها هجمات التحشيدات السعودية على باب المندب وترتكب الجرائم بحق شعبنا
21:27
مصدر عسكري لـ«سبأ»: تأمين مناطق انطلاق الهجمات على باب المندب والتحشيدات السعودية هدف أينما وُجدت
21:22
بالفيديو | مسيرات غاضبة في بلدات بحرينية رفضاً لمحاكمة العلماء الشيعة
21:21