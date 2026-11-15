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   5 جمادى الآخرة 1448   
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    وحدة المهن الحرة في حزب الله: نتوجه بالشكر إلى الأخوة والأخوات في تجمع المحامين في حزب الله على جهودهم في الانتخابات

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