القوات المسلحة اليمنية تنفي استهداف مكة والمدينة وتعلن ارتفاع حصيلة الغارات السعودية إلى 5095

نفت القوات المسلحة اليمنية الادعاءات السعودية بشأن اعتراض طائرتين مسيّرتين في أجواء مكة المكرمة وثالثة في المدينة المنورة، مؤكدةً أن عملياتها تستهدف المنشآت النفطية والقواعد العسكرية السعودية فقط.

ووصفت القوات المسلحة هذه الادعاءات بأنها «كذب وافتراء»، معتبرةً أن تجديدها يأتي بعد تلقي القوات السعودية ضربات مؤلمة في الميدان، وداعيةً السعودية إلى «تقبّل الهزيمة في الميدان دون التستّر خلف المقدسات الإسلامية».

وأعلنت أن القوات السعودية نفّذت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 75 غارة جوية وضربة صاروخية استهدفت أعياناً مدنية في محافظات صعدة وتعز ولحج والجوف ومأرب، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين.

وأوضحت أن الغارات نُفّذت بطائرات من طرازَي «إف-15» و«تايفون»، أقلعت من قاعدتَي خميس مشيط والطائف، فيما انطلقت الضربات الصاروخية من نجران.

وبذلك، ارتفع إجمالي الغارات الجوية والضربات الصاروخية السعودية منذ بدء التصعيد على اليمن إلى 5095، وفق القوات المسلحة اليمنية.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني