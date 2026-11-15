الأحد
15 11 2026
5 جمادى الآخرة 1448
بيروت 18:26
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الأحد
5 جمادى الآخرة 1448
الإمساك
04:45
صلاة الصبح
04:54
الشروق
06:10
الظهر
11:23
العصر
14:14
المغرب
16:54
العشاء
17:46
منتصف الليل
22:38
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية: على النظام السعودي تقبل الهزيمة في الميدان دون التستر خلف المقدسات الإسلامية
15-11-2026 18:07 مساءً
مواضيع ذات صلة
القوات المسلحة اليمنية تنفي استهداف مكة والمدينة وتعلن ارتفاع حصيلة الغارات السعودية إلى 5095
18:10
القوات المسلحة اليمنية: يجدد النظام السعودي بهتانه العظيم بالادعاء أنه اعترض مسيرتين في أجواء مكة المكرمة وأخرى في المدينة المنورة وهذا كذب وافتراء فعملياتنا تستهدف منشآته النفطية وقواعده العسكرية
18:07
الخارجية الإيرانية: الوزير عباس عراقجي توجه إلى إسلام آباد للمشاركة في الاجتماع الـ30 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي
17:46