القوات المسلحة اليمنية: يجدد النظام السعودي بهتانه العظيم بالادعاء أنه اعترض مسيرتين في أجواء مكة المكرمة وأخرى في المدينة المنورة وهذا كذب وافتراء فعملياتنا تستهدف منشآته النفطية وقواعده العسكرية