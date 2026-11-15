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    تقارير مصورة

    تقرير مصوّر | العدوان الإسرائيلي على غزة متواصل… أبرز التطورات الميدانية والإنسانية مع مدير مكتب المنار في القطاع عماد عيد

    المصدر: موقع المنار

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