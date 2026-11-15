عشرات الآلاف يتظاهرون في براغ رفضاً لخطة حكومية لتغيير تمويل الإعلام العام

احتشد عشرات الآلاف في العاصمة التشيكية براغ، اليوم الأحد، احتجاجاً على خطة حكومية لإلغاء رسوم البث وتحويل تمويل وسائل الإعلام العامة إلى الميزانية العامة للدولة، في خطوة يرى معارضوها أنها تهدّد استقلال المؤسسات الإعلامية وقدرتها على الاستمرار.

ويقضي مشروع القانون، المطروح منذ تشرين الأول/أكتوبر، بإلغاء رسوم البث الشهرية المفروضة على الأسرة، والبالغة 205 كورونات، أي نحو 9.26 دولارات، والتي تُستخدم حالياً لتمويل الإعلام العام. وقد اجتاز المشروع تصويتاً أولياً، ولا يزال ينتظر مزيداً من النقاش.

وقارنت أحزاب المعارضة المقترحات بالتغييرات التي شهدتها المجر في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، الذي أنشأ مجموعة من وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

وكانت السلطات المحلية قد توقّعت مشاركة مئات الآلاف في الاحتجاج، الذي يأتي قبل أيام من عطلة 17 تشرين الثاني/نوفمبر، إحياءً لذكرى «الثورة المخملية» عام 1989، التي أطاحت بالحكم الشيوعي وأوصلت الكاتب المسرحي المعارض فاتسلاف هافيل إلى الحكم.

وامتلأت سريعاً المساحة القريبة من المنصة في حديقة ليتنا المطلة على العاصمة، فيما اكتظّت محطات قطار الأنفاق المجاورة بالمحتجّين.

وارتدى كثير من المشاركين قبعات مدبّبة مصنوعة من الصحف، تكريماً لشخصية رسوم متحركة قدّمت قصص ما قبل النوم للأطفال عبر التلفزيون التشيكي على مدى عقود.

وتتهم الحكومة الشعبوية، بقيادة رئيس الوزراء الملياردير أندريه بابيش، وسائل الإعلام الخاصة والعامة بالتحيّز. ويحظى بابيش بدعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يصفه النص بأنه منتمٍ إلى اليمين المتطرف، وحزب «موتوريستس» المتشكّك في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان العاملون في التلفزيون والإذاعة العامة قد صعّدوا احتجاجاتهم بإضراب ليوم واحد مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، أدّى إلى تقييد البث ورافقته تحركات حظيت بدعم فنانين وطلاب.

المصدر: رويترز