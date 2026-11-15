مصدر عسكري: القوات اليمنية تنفّذ التفافاً يتجاوز 60 كيلومتراً وتوسّع سيطرتها شرق باب المندب

أفاد مصدر عسكري لوسائل إعلام يمنية بأن القوات المسلحة اليمنية نفّذت ما وصفه بأكبر عملية التفاف من أطراف جبال الوازعية وكهبوب إلى خور عميرة بمحافظة لحج، ممتدةً لأكثر من 60 كيلومتراً عبر سلاسل جبلية وعرة، وأجبرت تحشيدات تابعة للقوات السعودية على الانسحاب من مواقع عدة.

وأوضح المصدر أن العملية امتدّت من جبال كهبوب غرباً والمقاطرة شرقاً باتجاه المضاربة، وتخلّلتها مواجهات عنيفة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف التحشيدات.

وقال إن القوات اليمنية أجبرت هذه التحشيدات على الانسحاب من مطار ذوباب وأطراف كهبوب ومحيط باب المندب والسقيا، مشيراً إلى أن الانسحابات امتدّت على طول الشريط الساحلي، من باب المندب وجبهات المضاربة إلى ما بعد خور عميرة وجبال خرز في لحج.

وأضاف أن عملية الالتفاف عزّزت تأمين المناطق المحيطة بباب المندب من الجهة الشرقية، وأحكمت، السيطرة على المناطق التي تشكّل عمقاً استراتيجياً للمضيق، من كهبوب إلى خور عميرة.

المصدر: المسيرة نت