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    مصدر عسكري يمني: الانسحابات امتدت على طول الشريط الساحلي من باب المندب وجبهات المضاربة إلى ما بعد خور عميرة وجبال خرز بمحافظة لحج

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