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   5 جمادى الآخرة 1448   
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    مصدر عسكري يمني: عملية الالتفاف تمتد لأكثر من 60 كيلومترا عبر السلاسل الجبلية الوعرة من جبال كهبوب والمقاطرة باتجاه المضاربة

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