رئيس الوزراء الروماني: مسيّرات تستهدف 3 سفن قرب قناة رومانية بالبحر الأسود

قال رئيس الوزراء الروماني لوكا نيكوليسكو الأحد إن ثلاث سفن تجارية تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة في البحر الأسود بالقرب من قناة سولينا الرومانية، مضيفا أن بلاده أرسلت ‌طائرات مقاتلة مرتين.

وذكر وزير الدفاع ستيفان رادو أوبريا أن الهجمات لم تسفر أي إصابات، وأن طواقم السفن تمكنت من السيطرة على الحرائق التي اندلعت على متنها بعد الهجمات التي وقعت في وقت متأخر أمس.

ويشير تزايد الهجمات على السفن التجارية قرب رومانيا وبلغاريا، وهما من أعضاء حلف شمال الأطلسي، إلى أن الحرب ⁠البحرية المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا بدأت تتحول إلى تحد كبير للحلف في منطقة البحر الأسود.

وتشكل قناة سولينا ممرا ملاحيا رومانيا حيويا يربط نهر الدانوب بالبحر الأسود، وتستخدمه أوكرانيا في التصدير.

ولم يحدد المسؤولون الرومانيون مصدر الطائرات المسيرة، لكنهم أكدوا أنها نتيجة مباشرة للحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا.

وقال نيكوليسكو “هذه الوقائع غير مقبولة وتشكل انتهاكا للقانون الدولي… إنها تعكس تدهور الوضع الأمني الناجم عن الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا”.

وتنفي روسيا استهداف جيران أوكرانيا بطائرات مسيرة.

وأشار أوبريا إلى أن السفن الثلاث هي ‌ناقلة ⁠للنفط والمواد الكيميائية ترفع علم اليونان، وسفينة لنقل البضائع السائبة وناقلة للمنتجات النفطية ترفعان علم سانت كيتس ونيفيس.

وأضاف أوبريا أن سفينة شحن عامة أخرى تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في وقت متأخر من يوم الجمعة دون وقوع إصابات. وذكرت قناة (ديجي24) التلفزيونية الخاصة أن السفينة ⁠هي (لاريسا 1) وترفع علم بالاو.

وقال أوبريا “سأكون في بروكسل يومي الثلاثاء والأربعاء لحضور اجتماع مع نظرائي وزراء” الدفاع.

وتابع قائلا “نحتاج إلى تضامن حلفائنا، وهو ما يمكن أن يتم من خلال تسيير ⁠دوريات بطائرات استطلاع ومراقبة، وتوفير عتاد مخصص لمواجهة الطائرات المسيرة”.

وغيرت فرنسا مؤقتا موقع دوريات بحرية تنفذها طائرات من طراز (أتلانتيك 2) إلى رومانيا، استجابة لطلب الأخيرة تعزيز ⁠قدراتها الدفاعية.

والكثير من السفن التي تعرضت لهجمات خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني كانت راسية قرب قناة سولينا، أو كانت في طريقها إليها أو قادمة منها.

المصدر: رويترز